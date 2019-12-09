«Пенсионное заявление» депутата Журовой высмеяли в Сети 

Многие пенсионеры "отбросят коньки", если предложение конькобежки и депутата Светланы Журовой о повышении пенсионного возраста будет реализовано. Об этом в своем фейсбуке заявил артист Вадим Дабужский.
Журова — конькобежка (чемпионка мира 1996 и 2006 годов, олимпийская чемпионка 2006-го), депутат Госдумы двух созывов, в том числе нынешнего, седьмого. На прошлой неделе она, как сообщал «Рамблер», назвала повышение пенсионного возраста мировой тенденцией и стимулом быть здоровее и заявила, что представители ряда профессий умоляют поднять возраст выхода на пенсию еще выше.
«Они говорят: "Меняйте закон, делайте до 70, мы готовы работать, пока способны приносить пользу обществу"», — процитировала она их.
Вчера на заявление парламентария отреагировал Вадим Дабужский — комик, актер, певец, писатель. Он посвятил Журовой стихотворение и опубликовал его в своем фейсбуке.
«Депутат Госдумы,
Конькобежка Светлана Журова,
заявила,
что россияне умоляют продлить пенсионный возраст!
А у меня такое мнение
о пенсии продления —
Если работы продлим мы деньки
Многие пенсы отбросят коньки!» — написал он.