«Проснулся»: Кравчук поспорил с Жириновским

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Погибший вице-губернатор оставил предсмертную записку
Погибший вице-губернатор оставил предсмертную записку
Происшествия
Покровскому припомнили «деградирующих» русских
Покровскому припомнили «деградирующих» русских
Шоу-бизнес
Раскрыты подробности гибели тамбовского вице-губернатора
Раскрыты подробности гибели тамбовского вице-губернатора
Происшествия
Миру предрекли перемены после "нормандской встречи"
Миру предрекли перемены после "нормандской встречи"
В мире

Кравчук ответил Жириновскому о «самом страшном преступлении» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в участии экс-президента в подписании Беловежских соглашений и развале СССР.
Подписание 8 декабря 1991 года Беловежских соглашений, ознаменовавших ликвидацию СССР, стало самым страшным событием в истории России по версии лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом политик написал в своем Telegram-канале к годовщине события. По мнению главного либерал-демократа страны, для подписания этого соглашения в Беловежской пуще не было ни экономических, ни моральных оснований.
Поставивших свои подписи Бориса Ельцина Леонида Кравчука, Станислава Шушкевича Жириновский назвал «кучкой граждан» без полномочий и «группой товарищей» той же политической ориентации, что Ленин и Троцкий.
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН напомнил российскому политику Владимиру Жириновскому факты новейшей истории и основания для подписания Беловежский соглашений.
«В Конституции Советского Союза была статья, в которой говорилось, что каждый народ имеет право на самоопределение, вплоть до отделения. Украина провела референдум. 26 млн людей во всех областях без исключения проголосовали за независимость Украины. Отвечаю Жириновскому. В Конституции СССР было соответствующее положение, народ изъявил свою волю. Воля народа, согласно нормам международного права, — высший закон. Мнение Жириновского не является документом международного характера — это не более, чем его личное мнение. Я задам вопрос Жириновскому: он против советской Конституции, против международного права? И еще вопрос: почему лично господин Жириновский не организовал российский народ, не привел его к Ельцину, который подписал документ в Беловежской пуще, и не сказал: «Борис Николаевич, вы подписали неправильный документ!» Насколько я знаю, и в России, и на Украине, и в Белоруссии — нигде такого не было. Народ не пришел и не заявил, что подписание соглашения было неправильным. А господин Жириновский проснулся спустя 28 лет и начинает возбуждать людей против этих событий, вместо того, чтобы объединять их и строить новую жизнь. К сожалению, разрушителей больше, чем строителей. Жириновский обвиняет всех — пусть посмотрит на себя в зеркало!» — сказал собеседник НСН.
Напомним, 8 декабря 1991 года лидеры Российской Федерации, Украины и Республики Беларусь подписали Соглашение, в котором констатировалось прекращение существования Союза ССР как «субъекта международного права и геополитической реальности» и заявлялось о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Ранее председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН назвал Беловежские соглашения катастрофой страшнее нападения гитлеровской Германии.
Национальная Служба Новостей: последние новости
В Минске начался митинг против интеграции Белоруссии с Россией В Минске начался митинг против интеграции Белоруссии с Россией Орешкин рассказал об итогах встречи Путина и Лукашенко Орешкин рассказал об итогах встречи Путина и Лукашенко Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении» Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»
Комментарии 42 
Теги:
Политика , Видео , Украина , Геннадий Зюганов , Станислав Шушкевич , Леонид Кравчук , Владимир Жириновский , Борис Ельцин , КПРФ , ЛДПР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погибший вице-губернатор оставил предсмертную записку
Погибший вице-губернатор оставил предсмертную записку
Покровскому припомнили «деградирующих» русских
Покровскому припомнили «деградирующих» русских 29
Раскрыты подробности гибели тамбовского вице-губернатора
Раскрыты подробности гибели тамбовского вице-губернатора 24
Миру предрекли перемены после «нормандской встречи»
Миру предрекли перемены после «нормандской встречи» 210
Педофила насмерть придавило «Нивой» в колонии
Педофила насмерть придавило «Нивой» в колонии 31
Видео
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
01:09
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
Общество
«Проснулся»: Кравчук поспорил с Жириновским
01:20
«Проснулся»: Кравчук поспорил с Жириновским
Политика Украина
Россияне проигнорировали бойкот Ротару
04:10
Россияне проигнорировали бойкот Ротару
Шоу-бизнес
Миру предрекли перемены после «нормандской встречи»
00:33
Миру предрекли перемены после «нормандской встречи»
В мире
Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем
01:42
Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем
Шоу-бизнес
Хрен и сало: Лукашенко приехал в РФ не с пустыми руками
01:33
Хрен и сало: Лукашенко приехал в РФ не с пустыми руками
СНГ Политика
Жесткое задержание гаишников попало на видео
01:03
Жесткое задержание гаишников попало на видео
Происшествия
Появилось видео пожара в гостинице в Одинцово
00:16
Появилось видео пожара в гостинице в Одинцово
Пожары Происшествия
«Пять костюмчиков и долг банку погашен»
01:00
«Пять костюмчиков и долг банку погашен»
Шоу-бизнес Другое
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным
02:05
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение