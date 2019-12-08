«Проснулся»: Кравчук поспорил с Жириновским

Кравчук ответил Жириновскому о «самом страшном преступлении»

Подписание 8 декабря 1991 года Беловежских соглашений, ознаменовавших ликвидацию СССР, стало самым страшным событием в истории России по версии лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом политик написал в своем Telegram-канале к годовщине события. По мнению главного либерал-демократа страны, для подписания этого соглашения в Беловежской пуще не было ни экономических, ни моральных оснований.

Поставивших свои подписи Бориса Ельцина Леонида Кравчука, Станислава Шушкевича Жириновский назвал «кучкой граждан» без полномочий и «группой товарищей» той же политической ориентации, что Ленин и Троцкий.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН напомнил российскому политику Владимиру Жириновскому факты новейшей истории и основания для подписания Беловежский соглашений.

«В Конституции Советского Союза была статья, в которой говорилось, что каждый народ имеет право на самоопределение, вплоть до отделения. Украина провела референдум. 26 млн людей во всех областях без исключения проголосовали за независимость Украины. Отвечаю Жириновскому. В Конституции СССР было соответствующее положение, народ изъявил свою волю. Воля народа, согласно нормам международного права, — высший закон. Мнение Жириновского не является документом международного характера — это не более, чем его личное мнение. Я задам вопрос Жириновскому: он против советской Конституции, против международного права? И еще вопрос: почему лично господин Жириновский не организовал российский народ, не привел его к Ельцину, который подписал документ в Беловежской пуще, и не сказал: «Борис Николаевич, вы подписали неправильный документ!» Насколько я знаю, и в России, и на Украине, и в Белоруссии — нигде такого не было. Народ не пришел и не заявил, что подписание соглашения было неправильным. А господин Жириновский проснулся спустя 28 лет и начинает возбуждать людей против этих событий, вместо того, чтобы объединять их и строить новую жизнь. К сожалению, разрушителей больше, чем строителей. Жириновский обвиняет всех — пусть посмотрит на себя в зеркало!» — сказал собеседник НСН.