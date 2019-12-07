Эрдоган получил приглашение на парад Победы 

Российское посольство в Турции передало президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану приглашение посетить парад Победы в Москве 9 мая 2020 года. Согласие от турецкой стороны пока не получено.
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу посольства.
В российской миссии отметили, что ждут официального ответа от Турции, чей глава никогда прежде не присутствовал на параде в Москве.
Ранее News.ru сообщал, что президент России Владимир Путин пригласил на парад Победы 96-летнего ветерана из Ейска. Приглашённому выберут лучшее место для хорошего обзора, а также доставят из Ейска в Москву и обратно. Об этом Путин заявил в ходе общения с волонтёрами.