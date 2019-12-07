Эрдоган получил приглашение на парад Победы

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу посольства.

В российской миссии отметили, что ждут официального ответа от Турции, чей глава никогда прежде не присутствовал на параде в Москве.