В правительстве отреагировали на скандал с женой Медведева

В правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева

Ранее в сети появились публикации о якобы имеющемся в распоряжении Светланы Медведевой самолете.

"Это просто очередное манипулирование неподтвержденной информацией", — отметил Осипов в интервью интернет-изданию Lenta.ru.

Он также напомнил, что информация о передвижениях членов семьи главы правительства не раскрывается и не комментируется, поскольку он является объектом госохраны. Все, что касается различного рода транспортных средств и их использования, принадлежащих председателю правительства и его супруге, указано в декларации.