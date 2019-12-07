В правительстве отреагировали на скандал с женой Медведева

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы кабмина Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
Ранее в сети появились публикации о якобы имеющемся в распоряжении Светланы Медведевой самолете.
"Это просто очередное манипулирование неподтвержденной информацией", — отметил Осипов в интервью интернет-изданию Lenta.ru.
Он также напомнил, что информация о передвижениях членов семьи главы правительства не раскрывается и не комментируется, поскольку он является объектом госохраны. Все, что касается различного рода транспортных средств и их использования, принадлежащих председателю правительства и его супруге, указано в декларации.
"Если же кто-то из членов семьи главы правительства пользуется каким-либо иным видом транспорта, то все это оплачивается соответствующим образом из личных средств", — заключил пресс-секретарь Медведева.