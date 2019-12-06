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В правительстве рассказали о переговорах с Беларусью 

Российская Газета 1 час назад
В правительстве рассказали о переговорах с Беларусью
Фото: РИА Новости
Условия поставок в Беларусь российской нефти и газа, выдачи новых кредитов будут рассматриваться в пакете с развитием интеграции в рамках Союзного государства двух стран, ее скорости и масштаба, заявил пресс-секретарь главы правительства России Олег Осипов.
"Российская сторона придерживается комплексного подхода при обсуждении интеграционных процессов и экономического сотрудничества", — отметил он, комментируя изданию Lenta.ru очередные межправительственные переговоры.
В пятницу в Сочи состоялась встреча премьер-министров Дмитрия Медведева и Сергея Румаса, в центре внимания которой были остающиеся нерешенными спорные вопросы интеграции в рамках Союзного государства.
В субботу правительства должны представить главам государств результаты своей работы над "дорожными картами" по ускорению союзной интеграции.
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Теги:
Политика , В мире , СНГ , Дмитрий Медведев , Олег Осипов , Сергей Румас , Правительство РФ , Lenta.ru
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