В правительстве рассказали о переговорах с Беларусью

Олег Осипов. Условия поставок в Беларусь российской нефти и газа, выдачи новых кредитов будут рассматриваться в пакете с развитием интеграции в рамках Союзного государства двух стран, ее скорости и масштаба, заявил пресс-секретарь главы правительства России "Российская сторона придерживается комплексного подхода при обсуждении интеграционных процессов и экономического сотрудничества", — отметил он, комментируя изданию Lenta.ru очередные межправительственные переговоры. В пятницу в Сочи состоялась встреча премьер-министров Дмитрия Медведева Сергея Румаса , в центре внимания которой были остающиеся нерешенными спорные вопросы интеграции в рамках Союзного государства. В субботу правительства должны представить главам государств результаты своей работы над "дорожными картами" по ускорению союзной интеграции.

Видео дня. Порноактрису обвинили в пропаганде нацизма