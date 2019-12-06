В Софреде оценили подготовку «марша на Крым»

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Косачёв ценил планы Чубарова организовать марш на Крым 

Парламентская газета 1 час назад
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Фото: РИА Новости
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в интервью телеканалу RT в пятницу оценил планы лидера «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова организовать марш на Крым.
По мнению сенатора, такой марш, «если даже представить его реализацию», будет маршем против населения Крыма, «против тех, кто самостоятельно определил свою судьбу».
Косачев указал, что крымские татары на полуострове обладают всем набором прав и свобод, которые не были им доступны в украинский период истории Крыма. По его словам, не понимать этого могут только те, «кто пытается в данной ситуации выстроить свои политические карьеры».
Парламентарий подчеркнул, что Россия умеет защищать себя и своих граждан, «и в этом ни у кого не должно быть сомнений».
Ранее Чубаров сообщил о планах организовать марш на Крым для того, чтобы «помочь» международным организациям в реализации принятых ими решений в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
«Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России.
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Теги:
Политика , Рефат Чубаров , Константин Косачев , Меджлис крымскотатарского народа , Комитет Совета Федерации по международным делам , Russia Today , Республика Крым
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