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Армия

Лавров прокомментировал разговоры о «шпионском гнезде» ГРУ во Франции 

Lenta.ru 53 минуты назад
«Шпионское гнездо» в Альпах: Лавров ответил на обвинения
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами разговоры о российском «шпионском гнезде» во Франции. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает «Интерфакс».
«Я вот читал, что в Савойе обнаружили какое-то шпионское гнездо российское. Правда, дальше написано, что никакой шпионской деятельности за ним не замечено, но гнездо все равно шпионское», — отметил глава МИД. Так он прокомментировал на конференции «Средиземноморье: Римский диалог» тему распространяемых о России слухов.
Накануне газета Le Monde сообщила, что западные спецслужбы составили список по меньшей мере из 15 «российских шпионов ГРУ», использовавших небольшие города во французских Альпах в качестве «тыловой базы».
Отмечается, что это происходило с 2014 по 2018 год. Этих «российских шпионов» вычисляли французские, британские, швейцарские спецслужбы и их американские партнеры. Все 15 человек являются членами подразделения Главного управления Генштаба, более известного как ГРУ, которое якобы специализируется на убийствах. Среди них и подозреваемые Лондоном в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года Руслан Боширов, Александр Петров, Сергей Федотов, Сергей Павлов.
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Теги:
Политика , Сергей Федотов , Сергей Скрипаль , Александр Петров , Сергей Лавров , Руслан Боширов , Сергей Павлов , Генштаб , МИД , ГРУ , Le Monde , Интерфакс
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