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Россия не оставит без ответа новые американские санкции 

Вести.Ru + ещё 1 45 минут назад
Россия ответит на новые американские санкции
Фото: globallookpress.com
МИД РФ заявил, что новые американские санкции политизированы и без ответа не останутся. Никаких реальных улик у Вашингтона против 11 россиян и 6 компаний нет, подчеркнуло внешнеполитическое ведомство. Обвинения касаются сферы кибербезопасности.
На Смоленской площади добавили, что бороться с преступностью США не собираются, а эти санкции являются актом антироссийской пропаганды. Более того, напомнил МИД РФ, в 2014-м Вашингтон сам свернул сотрудничество с Москвой по кибербезопасности.
Новые санкции были введены американскими властями накануне. Они касаются группы хакеров, обвиняемых в краже ста миллионов долларов и использовании банковского трояна Dridex, среди которых россиянин Максим Якубец (подозревается в организации киберпреступной группировки Evil Corp). Кроме того, американская юстиция полагает, что мошенники увели 70 миллионов долларов при помощи вируса Zeus. За помощь в аресте Якубца Госдеп США предлагает рекордную сумму в пять миллионов долларов.
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Теги:
Политика , Европа , МИД , Госдеп США , США
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