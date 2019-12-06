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Армия

Путин отказался от привычного термоса с чаем 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Путин отказался от привычного термоса с чаем
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин, обычно предпочитающий чай, на встрече с представителям бизнеса Германии отказался от традиционного напитка и выпил кофе. Видеозапись опубликована в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.
На кадрах Путин запечатлен с чашкой для кофе.
В июле журналисты обратили внимание на кружку-термос, которой президент России пользовался в ходе саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил в связи с этим недоумение. По его словам, речь про этот термос уже шла неоднократно.
В конце июня Путин появился с привычным термосом на ужине в честь лидеров стран G20. Песков объяснил, что емкость наполнена чаем.
«Это связано с тем, что он [Путин] постоянно пьет чай из этого термоса», — уточнил пресс-секретарь.
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Теги:
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости , Германия
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