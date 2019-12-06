Путин отказался от привычного термоса с чаем

Президент России Владимир Путин , обычно предпочитающий чай, на встрече с представителям бизнеса Германии отказался от традиционного напитка и выпил кофе. Видеозапись опубликована в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

На кадрах Путин запечатлен с чашкой для кофе.

В июле журналисты обратили внимание на кружку-термос, которой президент России пользовался в ходе саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил в связи с этим недоумение. По его словам, речь про этот термос уже шла неоднократно.

В конце июня Путин появился с привычным термосом на ужине в честь лидеров стран G20. Песков объяснил, что емкость наполнена чаем.