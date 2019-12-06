Путин встретится с Эрдоганом

Эрдоган и Путин обсудят 8 января в Турции двусторонние вопросы и Сирию

Президенты Турции России Тайип Эрдоган и Владимир Путин встретятся 8 января в республике, чтобы запустить "Турецкий поток" и обсудить обстановку в Сирии . Об этом сообщил в пятницу журналистам на брифинге в Анкаре официальный представитель МИД Турции Хами Аксой. "Проект "Турецкий поток" является очень важным аспектом нашего сотрудничества с Россией в сфере энергетики. Его запуск состоится 8 января. В ходе последних телефонных переговоров наш президент Тайип Эрдоган пригласил президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие в этой церемонии, и он его принял, — отметил он. — В ходе визита [в Турцию] лидеры также обсудят двусторонние вопросы, а также развитие событий в Сирии". Аксой при этом не уточнил, в каком городе пройдет встреча двух президентов.

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