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Поклонская — Зеленскому: Украина сама отказалась от Крыма 

Вести.Ru + ещё 2 49 минут назад
Киев сам отказался от Крыма: Поклонская — Зеленскому
Фото: globallookpress.com
Заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала поздравительный видеоролик украинского президента Владимира Зеленского по случаю Дня Вооруженных сил, в котором он пообещал вернуть Крым.
По мнению российского политика, Украина фактически сама отказалась от крымского народа. Поклонская отметила, что со стороны украинской власти отношение к Крыму на протяжении последних шести лет проявлялось в виде различных блокад — энергетической, водной, продовольственной, транспортной.
Зампред Госдумы подчеркнула, что все попытки оспорить результаты крымского референдума обречены на провал, поскольку так называемые претензии относительно законности его проведения "формальны и смехотворны", сообщает РИА Новости.
Солидарен с мнением Поклонской и заместитель председателя Сербской радикальной партии, член сербской делегации в Совете Европы Александр Шешель. По его словам, российский Крым — это факт, который должны признать во всем мире.
Шешель рассказал, что Россия — исторически самый большой союзник Сербии на международной арене. Москва также является главным защитником Косова в ООН, в 2015 году она воспрепятствовала признанию сербского народа на уровне организации виновным в геноциде.
Александр Шешель пояснил, что Россия всегда поддерживала Сербию, потому самое меньше, что они могут сделать — это признать территориальную целостность России с Крымом и Севастополем в ее составе. По словам зампреда Сербской радикальной партии, Крым несправедливо был отнят у России, но исторически всегда оставался русской территорией, сообщает ТАСС.
"Мы считаем, что это факт, который должен признать весь мир", — заявил Шешель.
Ранее сенатор от севастопольского региона Екатерина Алтабаева призвала президента Украины оставить претензии на Крым и начать руководствоваться реалиями настоящего времени.
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Теги:
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Александр Шешель , Наталья Поклонская , Комитет госдумы по международным делам , ООН , Совет Европы , Госдума , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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