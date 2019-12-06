Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россию могут втянуть в новый военный конфликт
Россию могут втянуть в новый военный конфликт
Армия
Лидер «Ногу свело!» оскорбил россиян
Лидер «Ногу свело!» оскорбил россиян
Шоу-бизнес
Новая жертва "Крота": скончался известный ученый
Новая жертва "Крота": скончался известный ученый
Общество
Бурджанадзе обратилась за помощью к России
Бурджанадзе обратилась за помощью к России
В мире

Путин в Сочи: «Was ist los? 

Рамблер 26 минут назад
Президент России Владимир Путин заговорил по-немецки во время встречи с представителями бизнеса Германии в Сочи, пишет «Лента.ру».
«Was ist los? ("Что случилось?")», — поинтересовался Путин, когда не сработал синхронный перевод.
Российский лидер уже не раз говорил на немецком языке во время публичных выступлений. Так, в мае Владимир Путин по-немецки ответил на приглашение президента Австрии Александра ван дер Беллена приехать на юбилейный музыкальный фестиваль в Зальцбурге.
Путин осадил журналиста по-немецки
Встреча президента России с представителями крупнейших компаний Германии, представленных на российском рынке, проходит уже в четвертый раз. В ходе переговоров Путин сообщил, что на сегодняшней день немецкие инвестиции в экономику РФ превысили 20 млрд долларов. Всего в России присутствует порядка 5 тысяч компаний с участием немецкого капитала с совокупным оборотом 50 млрд долларов.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Политика , Видео , Владимир Путин , Lenta.ru , Германия , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию могут втянуть в новый военный конфликт
Россию могут втянуть в новый военный конфликт 18
Лидер «Ногу свело!» оскорбил россиян
Лидер «Ногу свело!» оскорбил россиян 85
Новая жертва «Крота»: скончался известный ученый
Новая жертва «Крота»: скончался известный ученый 18
Бурджанадзе обратилась за помощью к России
Бурджанадзе обратилась за помощью к России 104
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось? 2
Видео
Появилось видео нападения Зайцева на жену
00:25
Появилось видео нападения Зайцева на жену
Происшествия
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
01:10
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
Происшествия
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
00:38
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
Шоу-бизнес
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
01:25
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире Азия
«Чтобы приручить»: новые подробности убийства Круга
01:24
«Чтобы приручить»: новые подробности убийства Круга
Происшествия
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
02:18
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
Шоу-бизнес
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
01:23
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть