Путин в Сочи: «Was ist los?

«Was ist los? ("Что случилось?")», — поинтересовался Путин, когда не сработал синхронный перевод.

Российский лидер уже не раз говорил на немецком языке во время публичных выступлений. Так, в мае Владимир Путин по-немецки ответил на приглашение президента Австрии Александра ван дер Беллена приехать на юбилейный музыкальный фестиваль в Зальцбурге.

Встреча президента России с представителями крупнейших компаний Германии, представленных на российском рынке, проходит уже в четвертый раз. В ходе переговоров Путин сообщил, что на сегодняшней день немецкие инвестиции в экономику РФ превысили 20 млрд долларов. Всего в России присутствует порядка 5 тысяч компаний с участием немецкого капитала с совокупным оборотом 50 млрд долларов.