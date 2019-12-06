Путин в Сочи: «Was ist los? 

Президент России Владимир Путин заговорил по-немецки во время встречи с представителями бизнеса Германии в Сочи, пишет «Лента.ру».
«Was ist los? ("Что случилось?")», — поинтересовался Путин, когда не сработал синхронный перевод.
Российский лидер уже не раз говорил на немецком языке во время публичных выступлений. Так, в мае Владимир Путин по-немецки ответил на приглашение президента Австрии Александра ван дер Беллена приехать на юбилейный музыкальный фестиваль в Зальцбурге.
Встреча президента России с представителями крупнейших компаний Германии, представленных на российском рынке, проходит уже в четвертый раз. В ходе переговоров Путин сообщил, что на сегодняшней день немецкие инвестиции в экономику РФ превысили 20 млрд долларов. Всего в России присутствует порядка 5 тысяч компаний с участием немецкого капитала с совокупным оборотом 50 млрд долларов.