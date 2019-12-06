Стало известно о первой попытке Ельцина «развалить» СССР 

Президент России Борис Ельцин предпринял первую попытку ликвидировать СССР весной 1991 года. Об этом рассказал «Комсомольской правде» бывший вице-спикер Верховного Совета РСФСР Сергей Бабурин.
«Это было в Москве, в перерыве одного из официальных совещаний. Против выступили тогдашние главы Верховных советов Казахстана и Белоруссии — Назарбаев и Дементей. Поколебавшись, их поддержал Кравчук! И Ельцин сделал финт ушами — ой, я пошутил», — заявил он.
По его словам, президент СССР Михаил Горбачев знал о состоявшемся разговоре, однако никаких мер не принял.
«Если не знал в тот момент, когда это происходило, то узнал очень скоро (…) И я убежден что в декабре 1991-го Горбачев сделал все, чтобы заговор Ельцина не провалился», — подчеркнул Бабурин.
«Рамблер» писал, что ранее президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» высказал мнение, что распад Советского Союза не имеет отношения к росту национализма в Прибалтике, а произошел из-за неэффективной экономической политики. В свою очередь бывший лидер Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что развалу СССР способствовало возникновение у республик «своего государственного понимания».