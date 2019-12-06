«Открытый разговор»: Небензя о встрече с Трампом

«Открытый разговор»: Небензя рассказал, что удалось обсудить на встрече с Трампом

Президент США принял в Белом доме представителей ряда стран при ООН

Разговор с президентом США Дональдом Трампом , на котором присутствовали представители ряда стран при ООН, был открытым. Глава Белого дома активно принимал участие в дискуссии — говорил сам и внимательно слушал собеседников.

По словам постоянного представителя России при ООН, который также участвовал во встрече, стороны обсудили Северную Корею, Иран, Ливию и Афганистан, сообщают РИА Новости.

Там же Трамп назвал ситуацию с невыдачей американских виз российской делегации искусственной и пообещал с ней разобраться.