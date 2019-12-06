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«Открытый разговор»: Небензя рассказал, что удалось обсудить на встрече с Трампом 

ТК «Звезда» + ещё 8 51 минуту назад
«Открытый разговор»: Небензя о встрече с Трампом
Фото: Oliver Contreras, globallookpress
Президент США принял в Белом доме представителей ряда стран при ООН.
Разговор с президентом США Дональдом Трампом, на котором присутствовали представители ряда стран при ООН, был открытым. Глава Белого дома активно принимал участие в дискуссии — говорил сам и внимательно слушал собеседников.
По словам постоянного представителя России при ООН, который также участвовал во встрече, стороны обсудили Северную Корею, Иран, Ливию и Афганистан, сообщают РИА Новости.
Там же Трамп назвал ситуацию с невыдачей американских виз российской делегации искусственной и пообещал с ней разобраться.
Встреча состоялась по случаю перехода председательства в Совете Безопасности ООН к Соединенным Штатам.
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Теги:
Политика , В мире , Дональд Трамп , Совбез ООН , ООН , РИА Новости , США
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