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Депутат Рады рассказал о целях Украины на «нормандском» саммите 

РИА Новости 24 минуты назад
«Не какой-то там Париж»: О целях Украины
Фото: траница Никиты Потураева в Facebook
Киев рассчитывает на "нормандском" саммите в Париже договориться об устойчивом прекращении огня, освобождении пленных и запуске диалога о выборах после выполнения первых двух условий, заявил влиятельный депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Никита Потураев.
Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на Украине пройдет 9 декабря в Париже.
"Это не встреча для подписания соглашения. Оттуда не приедет новый Минск или какой-то Париж", — заявил Потураев в эфире телеканала "1+1" в четверг.
Итогом второго "нормандского" саммита стало соглашение "Минск-2". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил ранее, что прорыва на третьем саммите ожидать не стоит.
"Оттуда могут приехать три вещи, над которыми работала украинская сторона, и то, на что мы надеемся. Это устойчивое прекращение огня по всей линии разграничения, это освобождение всех наших военнопленных… и третье — это только при условии двух пунктов может начаться политический процесс, а именно выборы", — сказал депутат.
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Теги:
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Выборы на Украине , Саммит , Дмитрий Песков , Никита Потураев , Верховная Рада , Киев
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