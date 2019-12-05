Песков оптимистично оценил отношения с Украиной

По словам чиновника, политики несколько раз говорили по телефону и их диалоги были конструктивными, передаёт «Дождь».

Если такой же конструктивный дух будет продолжен и во время очной встречи, это создаст предпосылки для облегчённого выхода на какие-то решения, которые волнуют обе стороны. Что это будет — мы знаем весь набор проблем, — подчеркнул он.

Песков добавил, что не знает, как именно представители стран найдут взаимопонимание во время саммита.

Как писал News.ru, ранее Песков рассказал, чего можно ожидать от итогового документа саммита «нормандской четвёрки» (Украина, Германия, Франция, Россия). По его словам, в результате переговоров может быть принят «некий документ», в котором страны зафиксируют «точки совместного понимания». Однако это не означает, что совместное понимание есть по всем аспектам ситуации.