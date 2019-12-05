Воробьев встретился с ветеранами ВОВ

Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны в день годовщины начала контрнаступления советской армии против немецко-фашистских войск. Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг, 5 декабря.

Встреча состоялась в Музее техники Вадима Задорожного

«Для Подмосковья это событие имеет особый смысл, именно на нашей земле начались первые победы», — сказал Воробьев.

В ходе общения Андрей Воробьев обсудил с ветеранами план развития Музейного комплекса в честь Зои Космодемьянской. Ожидается, что новый комплекс будет состоять из семи мультимедийных и интерактивных залов, а откроется 9 мая 2020 года.

Ранее губернатор неоднократно говорил о важности передачи истории о подвигах россиян подрастающему поколению.

В четверг губернатор во главе делегации Московской области возложил венки и цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

5 декабря 1941 года войска Калининского, Западного и Юго-Западного фронтов нанесли врагу мощный удар, это стало первым крупным поражением немецко-фашистких войск.