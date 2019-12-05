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Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны 

Lenta.ru 1 час назад
Воробьев встретился с ветеранами ВОВ
Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны в день годовщины начала контрнаступления советской армии против немецко-фашистских войск. Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг, 5 декабря.
Встреча состоялась в Музее техники Вадима Задорожного.
«Для Подмосковья это событие имеет особый смысл, именно на нашей земле начались первые победы», — сказал Воробьев.
В ходе общения Андрей Воробьев обсудил с ветеранами план развития Музейного комплекса в честь Зои Космодемьянской. Ожидается, что новый комплекс будет состоять из семи мультимедийных и интерактивных залов, а откроется 9 мая 2020 года.
Ранее губернатор неоднократно говорил о важности передачи истории о подвигах россиян подрастающему поколению.
В четверг губернатор во главе делегации Московской области возложил венки и цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
5 декабря 1941 года войска Калининского, Западного и Юго-Западного фронтов нанесли врагу мощный удар, это стало первым крупным поражением немецко-фашистких войск.
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Теги:
Политика , Андрей Воробьев , Вадим Задорожный , Московская область
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