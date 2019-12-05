РФ ответила на требование Германии признаться в убийстве

Министр выразил удивление в связи с заявлением немецкой стороны о том, что Россия недостаточно сотрудничает с Германией в расследовании этого дела. По его словам, ему «неизвестно, на чем они такие оценки основывают».

Он также напомнил, что между российскими и немецкими правоохранительными органами существуют каналы для общения и рассмотрения вопросов, которыми и нужно пользоваться.

Лавров заявил, что Германии не следует брать за образец ситуацию с расследованием катастрофы малазийского «Боинга» MH-17, которая предполагает, что сотрудничество России будет заключаться в признании вины.

«Если наши германские партнеры взяли это за образец, то, наверное, так у нас ничего с ними не получится. И, наверное, разговаривать так ни с кем нельзя, тем более с Российской Федерацией», — сказал глава МИД РФ.

Как ранее сообщал «Рамблер», накануне Германия выслала двух российских дипломатов, обосновав это решение «недостаточным содействием России» в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине, произошедшего 23 августа.