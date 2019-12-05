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РФ ответила на требование Германии признаться в убийстве 

Рамблер 32 минуты назад
Требования Германии к России признаться в причастности к убийству гражданина Грузии в Берлине являются неприемлемыми. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, передает РИА «Новости».
Министр выразил удивление в связи с заявлением немецкой стороны о том, что Россия недостаточно сотрудничает с Германией в расследовании этого дела. По его словам, ему «неизвестно, на чем они такие оценки основывают».
Он также напомнил, что между российскими и немецкими правоохранительными органами существуют каналы для общения и рассмотрения вопросов, которыми и нужно пользоваться.
Лавров заявил, что Германии не следует брать за образец ситуацию с расследованием катастрофы малазийского «Боинга» MH-17, которая предполагает, что сотрудничество России будет заключаться в признании вины.
«Если наши германские партнеры взяли это за образец, то, наверное, так у нас ничего с ними не получится. И, наверное, разговаривать так ни с кем нельзя, тем более с Российской Федерацией», — сказал глава МИД РФ.
Как ранее сообщал «Рамблер», накануне Германия выслала двух российских дипломатов, обосновав это решение «недостаточным содействием России» в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине, произошедшего 23 августа.
Комментарии 476 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Политика , Видео , Конфликты , Сергей Лавров , МИД , ОБСЕ , РИА Новости , Братислава , Германия , Грузия
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