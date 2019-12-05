Лавров назвал неприемлемыми требование Германии к России по убийству в Берлине

Братиславе. Требование Германии к России признаться в причастности к убийству в Берлине являются неприемлемыми. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ

«У нас есть с Германией каналы для того, чтобы общались правоохранительные органы, в том числе, и для рассмотрения вопросов, связанных с нарушением законодательства той или другой страны. Этими каналами нужно пользоваться», — напомнил российский министр.

Ранее стало известно, что МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине. Это произошло после того, как в Генпрокуратуре ФРГ заявили, что обладают достаточным количеством фактических доказательств причастности России к убийству гражданина Грузии.

В МИД РФ заявили, что рассматривают заявления Германии как безосновательные и недружественные, отметив, что политизированный подход к вопросам следствия недопустим, и пообещали принять ответные меры.

В Кремле, в свою очередь, отвергли предположения о причастности РФ к убийству. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что никаких серьезных подозрений на этот счет нет и быть не может, подчеркнув, что это абсолютно беспочвенные предположения.

Убийство 40-летнего гражданина Грузии произошло в берлинском районе Моабит 23 августа 2019 года. Через несколько дней немецкая полиция задержала по подозрению в совершении данного преступления 49-летнего россиянина.