Москва испытывает очень сдержанный оптимизм по выстраиванию российско-украинских отношений в связи с предстоящей встречей президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, есть очень осторожный оптимизм, очень сдержанный оптимизм", — сказал Песков телеканалу "Дождь".
Он напомнил, что оба лидера уже неоднократно говорили по телефону.
"Это было конструктивное общение. О конструктивном общении говорил и сам президент Путин. Если такой же конструктивный диалог будет продолжен и во время очной встречи, это создаст предпосылки для облегченного выхода на решения, которые волнуют обе стороны", — добавил Песков.
При этом он заявил, что преждевременно говорить, каким образом будет найдено совместное понимание во время встречи.