Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Зеленского

"Да, есть очень осторожный оптимизм, очень сдержанный оптимизм", — сказал Песков телеканалу "Дождь".

Он напомнил, что оба лидера уже неоднократно говорили по телефону.

"Это было конструктивное общение. О конструктивном общении говорил и сам президент Путин. Если такой же конструктивный диалог будет продолжен и во время очной встречи, это создаст предпосылки для облегченного выхода на решения, которые волнуют обе стороны", — добавил Песков.

При этом он заявил, что преждевременно говорить, каким образом будет найдено совместное понимание во время встречи.