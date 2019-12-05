Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Небензю расстроила «российская комната» в Белом доме
Небензю расстроила «российская комната» в Белом доме
США
Названа самая впечатляющая ошибка ЕС
Названа самая впечатляющая ошибка ЕС
Европа
Сексуальное рабство: Бут о российских детях в США
Сексуальное рабство: Бут о российских детях в США
В мире
Россия отреагировала на введение новых санкций
Россия отреагировала на введение новых санкций
Политика

Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Зеленского 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Москва испытывает очень сдержанный оптимизм по выстраиванию российско-украинских отношений в связи с предстоящей встречей президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, есть очень осторожный оптимизм, очень сдержанный оптимизм", — сказал Песков телеканалу "Дождь".
Он напомнил, что оба лидера уже неоднократно говорили по телефону.
"Это было конструктивное общение. О конструктивном общении говорил и сам президент Путин. Если такой же конструктивный диалог будет продолжен и во время очной встречи, это создаст предпосылки для облегченного выхода на решения, которые волнуют обе стороны", — добавил Песков.
При этом он заявил, что преждевременно говорить, каким образом будет найдено совместное понимание во время встречи.
Последние новости
Американский профессор объяснил, зачем Россия показала США "Авангард" Американский профессор объяснил, зачем Россия показала США "Авангард" На Украине пригрозили Казахстану На Украине пригрозили Казахстану Названы страны, в которых россиянам лучше не выходить из отелей Названы страны, в которых россиянам лучше не выходить из отелей 
Теги:
Политика , Украина , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Небензю расстроила «российская комната» в Белом доме
Небензю расстроила «российская комната» в Белом доме 2
Названа самая впечатляющая ошибка ЕС
Названа самая впечатляющая ошибка ЕС 28
Сексуальное рабство: Бут о российских детях в США
Сексуальное рабство: Бут о российских детях в США 69
Россия отреагировала на введение новых санкций
Россия отреагировала на введение новых санкций 44
Экс-депутат Госдумы поплатился за неуплату налогов
Экс-депутат Госдумы поплатился за неуплату налогов 3
Видео
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
01:24
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
Происшествия
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
02:18
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
Шоу-бизнес
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
01:23
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
Общество
Солнечная система в реальном масштабе на песке
06:57
Солнечная система в реальном масштабе на песке
Наука и техника
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пока вы не уснули: Болгария ответила на ультиматум Путина
04:30
Пока вы не уснули: Болгария ответила на ультиматум Путина
В мире
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение