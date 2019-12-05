Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США объявили награду за поимку гражданина России
США объявили награду за поимку гражданина России
Происшествия
Еще в одном регионе России 31 декабря объявили выходным
Еще в одном регионе России 31 декабря объявили выходным
Общество
В Швеции появился алтарь с раем для секс-меньшинств
В Швеции появился алтарь с раем для секс-меньшинств
Европа
Трампу предъявят обвинения с целью импичмента
Трампу предъявят обвинения с целью импичмента
США

Лавров: НАТО хочет доминировать во всем мире 

Российская Газета + ещё 1 2 часа назад
Лавров: НАТО хочет доминировать во всем мире
Фото: РИА Новости
Рекордное наращивание бюджета НАТО свидетельствует о том, что альянс желает доминировать не только в Европе, но и на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.
"Безоглядное расширение НАТО продолжается, военная инфраструктура быстро сдвигается на восток, вплотную к российским границам. Идет постоянное нагнетание напряженности, постоянные обвинения в агрессивных намерениях нашей страны. И это все на фоне того, что на завершившемся в Лондоне саммите были приняты решения о рекордном дальнейшем наращивании военных бюджетов стран НАТО", — цитирует РИА Новости Лаврова. По его словам, все это говорит о том, что "НАТО хочет доминировать и в Евроатлантике, и в других регионах мира, в частности на Ближнем Востоке".
Глава МИД РФ обратил внимание на то, что и без последних увеличений бюджета расходы Североатлантического альянса более чем в 10 рез превосходят оборонный бюджет России. Однако, несмотря на возникающие угрозы со стороны НАТО, Москва не будет ввязываться в гонку вооружений. "Мы знаем, как ответить на эти угрозы так, чтобы не впадать ни в какую гонку вооружений, но чтобы наша безопасность была самым надежным образом обеспечена", — заверил Лавров.
Что касается объявления космоса ареной для операций НАТО, то, по мнению главы российского МИД, это должно быть учтено в работе всех международных институтов. По его словам, "мы должны следовать правилу, которое записано в уставе ООН: что безопасность является нашим общим достоянием, и система коллективной безопасности должна опираться на принцип равноправия и уважения суверенитета друг друга".
Ранее на заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе российский министр отметил, что в последнее время наблюдается "не движение к равной безопасности, а движение в обратном направлении", "рушится архитектура стратегической стабильности", "продолжается фрагментация пространства безопасности". "Систему международного права пытаются подменить "порядком, основанным на правилах" — набором внешнеполитических установок узкой группы западных государств. Несколько волн расширения Североатлантического альянса, который упорно пытаются превратить в "источник легитимности", приближение его военной инфраструктуры к российским границам, стремительное наращивание военных потенциалов в Восточной Европе, рекордное увеличение оборонных расходов, сопровождаемое культивированием "образа врага", — все это привело к напряженности, которую мы не помним со времен "холодной войны", — обратил внимание своих коллег Лавров. По его словам, важно переломить эту опасную тенденцию, сделать ставку на диалог без какой-либо политизации процесса.
Видео дня. Как женщины цинично зарабатывают на своих детях
Российская Газета: последние новости
Делегацию российского казначейства не пустили в США Делегацию российского казначейства не пустили в США "Прямая линия" с Владимиром Путиным получила продолжение "Прямая линия" с Владимиром Путиным получила продолжение МИД РФ объявил болгарского дипломата "персона нон грата" МИД РФ объявил болгарского дипломата "персона нон грата"
Комментарии 
Теги:
Политика , Сергей Лавров , МИД , ОБСЕ , ООН , НАТО , РИА Новости , Братислава
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще в одном регионе России 31 декабря объявили выходным
Еще в одном регионе России 31 декабря объявили выходным
В Швеции появился алтарь с раем для секс-меньшинств
В Швеции появился алтарь с раем для секс-меньшинств 9
Трампу предъявят обвинения с целью импичмента
Трампу предъявят обвинения с целью импичмента 6
Светлаков обрадовался выступлению Путина «на разогреве»
Светлаков обрадовался выступлению Путина «на разогреве» 9
Плетки и лапти: Лукашенко описал будущее в составе РФ
Плетки и лапти: Лукашенко описал будущее в составе РФ 262
Видео
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
01:24
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
Происшествия
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
02:18
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
Шоу-бизнес
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
01:23
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
Общество
Солнечная система в реальном масштабе на песке
06:57
Солнечная система в реальном масштабе на песке
Наука и техника
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
00:19
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Общество Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение