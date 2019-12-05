Лавров: НАТО хочет доминировать во всем мире

Братиславе. Рекордное наращивание бюджета НАТО свидетельствует о том, что альянс желает доминировать не только в Европе, но и на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ

"Безоглядное расширение НАТО продолжается, военная инфраструктура быстро сдвигается на восток, вплотную к российским границам. Идет постоянное нагнетание напряженности, постоянные обвинения в агрессивных намерениях нашей страны. И это все на фоне того, что на завершившемся в Лондоне саммите были приняты решения о рекордном дальнейшем наращивании военных бюджетов стран НАТО", — цитирует РИА Новости Лаврова. По его словам, все это говорит о том, что "НАТО хочет доминировать и в Евроатлантике, и в других регионах мира, в частности на Ближнем Востоке".

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что и без последних увеличений бюджета расходы Североатлантического альянса более чем в 10 рез превосходят оборонный бюджет России. Однако, несмотря на возникающие угрозы со стороны НАТО, Москва не будет ввязываться в гонку вооружений. "Мы знаем, как ответить на эти угрозы так, чтобы не впадать ни в какую гонку вооружений, но чтобы наша безопасность была самым надежным образом обеспечена", — заверил Лавров.

Что касается объявления космоса ареной для операций НАТО, то, по мнению главы российского МИД, это должно быть учтено в работе всех международных институтов. По его словам, "мы должны следовать правилу, которое записано в уставе ООН : что безопасность является нашим общим достоянием, и система коллективной безопасности должна опираться на принцип равноправия и уважения суверенитета друг друга".

Ранее на заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе российский министр отметил, что в последнее время наблюдается "не движение к равной безопасности, а движение в обратном направлении", "рушится архитектура стратегической стабильности", "продолжается фрагментация пространства безопасности". "Систему международного права пытаются подменить "порядком, основанным на правилах" — набором внешнеполитических установок узкой группы западных государств. Несколько волн расширения Североатлантического альянса, который упорно пытаются превратить в "источник легитимности", приближение его военной инфраструктуры к российским границам, стремительное наращивание военных потенциалов в Восточной Европе, рекордное увеличение оборонных расходов, сопровождаемое культивированием "образа врага", — все это привело к напряженности, которую мы не помним со времен "холодной войны", — обратил внимание своих коллег Лавров. По его словам, важно переломить эту опасную тенденцию, сделать ставку на диалог без какой-либо политизации процесса.