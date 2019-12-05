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Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не войдет в состав России 

Газета.Ru 1 час назад
Ни шагу назад: Лукашенко отказался от объединения с РФ
Фото: Василий Федосенко / ТАСС
Белоруссия никогда не войдет в состав другого государства, «даже братской России», заявил Александр Лукашенко. По словам белорусского главы, Москва и Минск не намерены создавать единый парламент и политического углубления интеграции не планируется.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика никогда не собиралась и не будет входить в состав другого государства. Вопрос присоединения Белоруссии «даже к братской России» не обсуждается, передает слова политика агентство БелТА.
«Никто никогда не подпишет документы, которые нам принесут вред», — добавил Лукашенко.
По его словам, Москва и Минск не ведут диалога по политическим вопросам, обсуждая углубление интеграции. Кроме того, не планируется и создание единого парламента для двух стран, подчеркнул белорусский глава.
Уже в субботу, 7 декабря, Лукашенко в Сочи встретится с президентом России Владимиром Путиным. За день до этого пройдет встреча двух премьер-министров — Дмитрия Медведева и Сергея Румаса.
В середине сентября СМИ обнародовали подробности проекта интеграции России и Белоруссии. Он предусматривает единые Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможни и энергетики двух стран, предоставление взаимного доступа к системе госзакупок, а также создание унифицированной системы учета собственности.
В конце осени 2018 года белорусский президент Александр Лукашенко, встречаясь в Минске с группой аналитиков из США, назвал обсуждение возможного появления российской военной базы в стране «надуманным» и ненужным.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление по поводу отказа Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
«Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия — союзник России на все 100%», — подчеркнул российский министр.
В середине прошлой зимы белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил Москве потерей «единственного союзника» на Западе. Связано это было с разногласиями, возникшими между Москвой и Минском из-за налогового маневра в России, который грозил убытками бюджету Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что если Минск не договорится с Россией по компенсации из-за налогового маневра, то будет вынужден переходить на нефть из других стран.
Есть вопросы и по газу. По словам Лукашенко, Россия пока не отреагировала на предложения Белоруссии о переговорах по цене на газ с 1 января 2020 года. По его словам, на данный момент со стороны Москвы нет никаких «телодвижений».
Также во время беседы со СМИ Лукашенко призвал власти России прекратить обвинять Белоруссию в нахлебничестве. «Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, мне никаких союзов не хочется», — заявил Лукашенко.
Глава государства отметил, что в Белоруссии есть два российских военных объекта. Россия ничего не платит белорусской стороне за их размещение, добавил он.
«Мы с вас копейки и впредь не возьмем, даже если вы налоговый маневр не отрегулируете, пусть будут у вас эти деньги. Но за базы мы с вас копейки не возьмем, потому что это общая наша безопасность», — сказал Лукашенко.
Год назад пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос объединения России и Белоруссии в единое государство не стоит на повестке дня.
Спустя несколько месяцев Лукашенко подтвердил, что Белоруссия и Россия готовы идти по пути объединения, но вопрос о суверенитете в этом контексте не обсуждается.
«Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы», — отмечал белорусский глава.
При этом он добавил, что и Россия, и Белоруссия должны сохранить «оба суверенитета».
Летом в ходе «прямой линии», президент России Владимир Путин заявил, что объединяться в одно государство Россия и Белоруссия не будут.
«У нас не стоит речи об объединении в одно государство. У нас стоит вопрос о выполнении давно подписанного договора о создании Союзного государства. Это не одно и то же. Что-то не было сделано Россией, что-то — Белоруссией. Мы сейчас договорились с Александром Лукашенко вернуться к соглашению, посмотреть, что не было сделано, по этому направлению работают экспертные группы», — подчеркнул Путин.
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Теги:
Политика , СНГ , Статьи , Дмитрий Медведев , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , Сергей Румас , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Минск , Москва , Сочи
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