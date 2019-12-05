Медведев раскрыл планы на Новый год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев признался, что в новогоднюю ночь послушает обращение президента РФ Владимира Путина, а праздник встретит за столом с родными и друзьями.
"Новый год буду встречать… Соберу свою семью, друзей, которые приедут ко мне в гости, сяду за стол и буду слушать выступление президента", — рассказал председатель правительства в интервью российским телеканалам.
Он заметил, что точно так же Новый год встречают 99% россиян.
"Мне кажется, что это хорошая, семейная, домашняя традиция", — сказал Медведев.
Он также признался, что уже давно не загадывает желаний на день рождения.
"А на Новый год каждый человек в эти минуты все-таки подспудно об этом думает — что нам новый год готовит", — полагает глава кабинета министров.
Он напомнил и еще об одной примете — не рассказывать о загаданных желаниях:
"Я рассказывать не буду, чтобы все получилось".
"Хотя сегодня еще только 5 декабря, у нас уже настала настоящая зима, мы начали готовиться к Новому году. Я поздравляю с наступающими новогодними праздниками всех жителей нашей страны, желаю счастья, здоровья, чтобы ваши близкие вас радовали, не болели, чтобы все было хорошо в новом году", — обратился Медведев к телезрителям.