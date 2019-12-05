Медведев раскрыл планы на Новый год

Медведев рассказал, как встретит Новый год

"Новый год буду встречать… Соберу свою семью, друзей, которые приедут ко мне в гости, сяду за стол и буду слушать выступление президента", — рассказал председатель правительства в интервью российским телеканалам.

Он заметил, что точно так же Новый год встречают 99% россиян.

"Мне кажется, что это хорошая, семейная, домашняя традиция", — сказал Медведев.

Он также признался, что уже давно не загадывает желаний на день рождения.

"А на Новый год каждый человек в эти минуты все-таки подспудно об этом думает — что нам новый год готовит", — полагает глава кабинета министров.

Он напомнил и еще об одной примете — не рассказывать о загаданных желаниях:

"Я рассказывать не буду, чтобы все получилось".