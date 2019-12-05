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В мире

Медведев рассказал о решении воевать с Грузией 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Медведев рассказал о решении воевать с Грузией
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что одним из самых сложных решений в его жизни стало решение об ответных действиях на агрессию со стороны Грузии в 2008 году, когда он занимал пост президента. Об этом политик заявил в четверг, 5 декабря, в ходе пресс-конференции, трансляция которой доступна на YouTube-канале правительства России.
«Последующее развития событий показало, что это решение было неизбежным и единственным», — подчеркнул премьер.
Он отметил, что в целом самыми сложными решениями являются те, которые создают очень серьезные проблемы для страны или могут создать проблемы для людей.
Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался в ночь на 8 августа 2008 года с обстрела грузинской армией Цхинвала и попытки установить контроль над республикой. В тот момент в зоне конфликта находились 500 российских миротворцев. Днем Дмитрий Медведев, занимавший пост президента России, объявил о начале операции в республике, после чего в регион были введены российские войска. Позже Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, которые объявили о выходе из состава Грузии.
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Теги:
Политика , В мире , Кавказ , Дмитрий Медведев , Правительство РФ , Грузия
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