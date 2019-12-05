Медведев рассказал о решении воевать с Грузией

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что одним из самых сложных решений в его жизни стало решение об ответных действиях на агрессию со стороны Грузии в 2008 году, когда он занимал пост президента. Об этом политик заявил в четверг, 5 декабря, в ходе пресс-конференции, трансляция которой доступна на YouTube-канале правительства России

«Последующее развития событий показало, что это решение было неизбежным и единственным», — подчеркнул премьер.

Он отметил, что в целом самыми сложными решениями являются те, которые создают очень серьезные проблемы для страны или могут создать проблемы для людей.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался в ночь на 8 августа 2008 года с обстрела грузинской армией Цхинвала и попытки установить контроль над республикой. В тот момент в зоне конфликта находились 500 российских миротворцев. Днем Дмитрий Медведев, занимавший пост президента России, объявил о начале операции в республике, после чего в регион были введены российские войска. Позже Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, которые объявили о выходе из состава Грузии.