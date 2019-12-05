Матвиенко назвала особенный День воинской славы

Валентины Матвиенко. Контрнаступление советских войск под Москвой утвердило СССР в роли лидера в деле освободительной борьбы против гитлеровской коалиции, говорится в обращении спикера Совета Федерации

«5 декабря — особенный праздник в нашей стране, День воинской славы России, открывший в далеком 1941 году счет победам в сражениях Великой Отечественной войны и давший миру уверенность в неминуемости исторического поражения фашизма», — отметила Валентина Матвиенко.

По её словам, битва по размаху и напряженности операций, трагичности и величию стала одной из самых значимых в ратной истории человечества.

«Мужество и стойкость защитников Москвы, позволившие одолеть мощную боевую машину вермахта, продемонстрировали миру, что есть сила, способная избавить человечество от угрозы порабощения и физического истребления. Пошатнулась уверенность стран фашистской «оси» в своем превосходстве и безнаказанности», — подчеркнула спикер.

«Героическая битва под Москвой — великое свершение советского народа, навечно вписанное в героическую летопись Отечества. Мы гордимся беспримерным подвигом фронтовиков и тружеников тыла», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета Федерации.

Ранее Матвиенко напомнила сенаторам о священном долге и объяснила важность памяти о войне.