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Матвиенко назвала особенный День воинской славы 

Победа РФ + ещё 1 32 минуты назад
Матвиенко назвала особенный День воинской славы
Фото: Победа РФ
Контрнаступление советских войск под Москвой утвердило СССР в роли лидера в деле освободительной борьбы против гитлеровской коалиции, говорится в обращении спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
«5 декабря — особенный праздник в нашей стране, День воинской славы России, открывший в далеком 1941 году счет победам в сражениях Великой Отечественной войны и давший миру уверенность в неминуемости исторического поражения фашизма», — отметила Валентина Матвиенко.
По её словам, битва по размаху и напряженности операций, трагичности и величию стала одной из самых значимых в ратной истории человечества.
«Мужество и стойкость защитников Москвы, позволившие одолеть мощную боевую машину вермахта, продемонстрировали миру, что есть сила, способная избавить человечество от угрозы порабощения и физического истребления. Пошатнулась уверенность стран фашистской «оси» в своем превосходстве и безнаказанности», — подчеркнула спикер.
«Героическая битва под Москвой — великое свершение советского народа, навечно вписанное в героическую летопись Отечества. Мы гордимся беспримерным подвигом фронтовиков и тружеников тыла», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета Федерации.
Ранее Матвиенко напомнила сенаторам о священном долге и объяснила важность памяти о войне.
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Теги:
Политика , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , Москва
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