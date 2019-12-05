Новогодние каникулы депутатов продлятся почти месяц

Депутаты Государственной думы планируют завершить осеннюю сессию уже 18 декабря, а приступить к работе только 14 января. Об этом сообщает «ФедералПресс»

После новогодних праздников у депутатов начнется «региональная» неделя, таким образом, Госдума возобновит работу только 14 января. В «региональную» неделю парламентарии будут в определенные дни встречаться с избирателями, однако делать это должны далеко не все и на отдых у парламентариев уйдет почти полный месяц, отмечает «ФедералПресс».

Однако длинные каникулы не повлекут за собой уменьшение количества рассмотренных законопроектов, отметили источники в Госдуме. По их данным, последнее в 2019 году заседание 18 декабря начнется раньше на два часа. Кроме того, все заседания по вторникам будут продлены на час.