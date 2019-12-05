Новогодние каникулы депутатов продлятся почти месяц 

Депутаты Государственной думы планируют завершить осеннюю сессию уже 18 декабря, а приступить к работе только 14 января. Об этом сообщает «ФедералПресс».
Решение о завершении осенней сессии 18 декабря депутаты приняли из-за того, что 19 декабря состоится выступление президента России Владимира Путина. Кроме того, по словам первого вице-спикера нижней палаты парламента Ивана Мельникова, которые привело ТАСС, сенаторы обратились к Госдуме с просьбой «попытаться все законопроекты, принятые в третьем чтении, передать в Совет Федерации не позднее 18 декабря».
После новогодних праздников у депутатов начнется «региональная» неделя, таким образом, Госдума возобновит работу только 14 января. В «региональную» неделю парламентарии будут в определенные дни встречаться с избирателями, однако делать это должны далеко не все и на отдых у парламентариев уйдет почти полный месяц, отмечает «ФедералПресс».
Однако длинные каникулы не повлекут за собой уменьшение количества рассмотренных законопроектов, отметили источники в Госдуме. По их данным, последнее в 2019 году заседание 18 декабря начнется раньше на два часа. Кроме того, все заседания по вторникам будут продлены на час.
«Рамблер» писал, что депутаты Госдумы РФ представили ранее свою версию реформы ОСАГО, запланировав ряд мер, которые могут привести к подорожанию полисов на 30%. По данным газеты «Известия», в регионах, где уровень аварийности на дорогах повышен, тарифы могут вырасти вдвое.