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Посол в США рассказал о позиции России по Арктике 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Посол в США озвучил позицию России по Арктике
Фото: © РИА Новости / Илья Тимин
Россия призывает не к соперничеству, а к миру и сотрудничеству в Арктике, говорится в опубликованной в четверг статье посла РФ в США Анатолия Антонова.
"Мы призываем не к соперничеству, а к миру и взаимовыгодному сотрудничеству в регионе. С целью выстраивания доверия и общего понимания, а также предотвращения любого рода эскалации мы выступаем за восстановление полномасштабного военно-политического диалога арктических государств", — говорится в статье.
В частности, Россия предлагает вернуться к формату ежегодных встреч глав генштабов стран-членов Арктического совета, которые были до 2014 года, пишет посол.
"Это эффективный механизм поддерживания региональной стабильности. Прерванный диалог по военным и политическим вопросам можно обновить консультациями военных экспертов арктических стран", — сказано в статье.
Он отмечает, что Россия поддерживает разработку законодательной базы для снижения рисков инцидентов и загрязнения морских вод. В частности, Москва считает, что надо более эффективно сконцентрировать ресурсы для реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения спасательных операций в странах, у которых есть береговая полоса в этом регионе.
"Принимая во внимание стремительный рост мореходной активности в Арктике, включая туристические круизы, важно и далее расширять возможности быстрого реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. Мы поддерживаем расширение сотрудничества в рамках Арктического форума береговых охран", — говорится в статье.
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Теги:
Политика , Ситуация в мире , Анатолий Антонов , Генштаб , США
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