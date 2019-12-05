Посол в США озвучил позицию России по Арктике

Посол в США рассказал о позиции России по Арктике

Анатолия Антонова. Россия призывает не к соперничеству, а к миру и сотрудничеству в Арктике, говорится в опубликованной в четверг статье посла РФ в США

"Мы призываем не к соперничеству, а к миру и взаимовыгодному сотрудничеству в регионе. С целью выстраивания доверия и общего понимания, а также предотвращения любого рода эскалации мы выступаем за восстановление полномасштабного военно-политического диалога арктических государств", — говорится в статье.

В частности, Россия предлагает вернуться к формату ежегодных встреч глав генштабов стран-членов Арктического совета, которые были до 2014 года, пишет посол.

"Это эффективный механизм поддерживания региональной стабильности. Прерванный диалог по военным и политическим вопросам можно обновить консультациями военных экспертов арктических стран", — сказано в статье.

Он отмечает, что Россия поддерживает разработку законодательной базы для снижения рисков инцидентов и загрязнения морских вод. В частности, Москва считает, что надо более эффективно сконцентрировать ресурсы для реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения спасательных операций в странах, у которых есть береговая полоса в этом регионе.