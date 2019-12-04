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Крымская делегация прибыла в Сербию 

РИА Новости 1 час назад
Крымская делегация прибыла в Сербию
Фото: РИА Новости
Крымская делегация прибыла с официальным визитом в Сербию, сообщил РИА Новости представитель делегации, глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.
"Крымская делегация прибыла с официальным визитом в Сербию. Это первый столь представительный визит из Крыма", — сказал Гемпель.
По его словам, в рамках двухдневнего визита состоится ряд официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами Сербии, а также конференция, посвященная налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума.
Гемпель подчеркнул, что в состав делегации вошли представители крымского парламента и правительства, сенатор и депутат Госдумы от Крыма, а также представители национальных общин полуострова.
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Теги:
Политика , Юрий Гемпель , Госдума , РИА Новости , Сербия
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