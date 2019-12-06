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История с запашком: омский депутат использовал местных бездомных для мониторинга свалок 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
История с запашком: омский депутат использовал бомжей
Фото: www.vesti.ru
Из Омска сегодня пришли новости, которые сложно трактовать однозначно. В городе решили пометить людей без определенного места жительства. Для этого им выдали gps-трекеры. То есть, передатчики, которые через спутник следят за перемещением человека. При этом, что характерно, идея повесить на бездомных маячки принадлежит не какому-нибудь маргиналу, а вполне официальному лицу.
Автор инициативы — омский депутат Дмитрий Петренко. Причем, об успехах своей затеи он отчитался публично — на недавнем заседании городского совета. Как сам рассказал, сначала нашел точки, популярные у местных бомжей — это места, где они сортируют мусор. А потом снабдил их нужным оборудованием.
Весь этот эксперимент подается, как благое дело. Дескать, бездомные с датчиками — должны послужить во имя экологии. Однако, моральная сторона инициативы — вызывает вопросы.
Место действия — официально закрытая свалка на окраине города Омска. Площадь — сорок гектаров. Туда-то и отправились депутат городского совета и местный эколог. Чтобы проверить реальную площадь и доказать общественности — свалка продолжает работать незаконно. К делу подошли со смекалкой.
"У каждой свалки есть своя, так скажем, паства. Из маргинальных людей. Объезжать на джипе свалку по полям или там ходить чистым — это привлекать к себе внимание. А эти ребята — ну ходят и ходят. На них у всех глаз замылен. Их никто не замечает", — поясняет Владимир Лифантьев, эколог.
Мусорные кучи оказались такими огромными, что к исследованию пришлось подключить "местных". Людей без определенного места жительства. Трем добровольцам раздали смартфоны, с включенным gps-трекером, и попросили обойти свои владения.
"Они такие же люди, как и мы. Если я хочу поучаствовать в этом акте, тогда это можно. А если было сделано без должного объяснения — то, наверное, это неправильно. Если мы хотим помочь людям, лучше нам обратиться в приют. Нежели предлагать такую разовую работу", — считает Илья Кусков, директор благотворительной организации.
Непосредственные участники этого экологического эксперимента вряд ли захотят общаться с прессой. Да и в гигантских лабиринтах из бытовых отходов города Омска отыскать их будет сложно. По словам активистов, "свалки" кормят десятки людей разного социального статуса. Чаще всего они ищут там металлолом.
"Можно ли было привлечь к выполнению задач по обходу свалки, то можно было. Их уведомили, дали задачу, выдали оборудование. Они обошли и сделали. Ведь люди согласились, а они могли не соглашаться", — отмечает Всеволод Мелёхин, юрист.
И если у закона к такому эксперименту вопросов нет, то вот с точки зрения морали — не все чисто. И хоть организаторы рейда утверждают, все обитатели свалки были предупреждены и якобы дали своё согласие на участие. Какое вознаграждение получили — непонятно. Теперь эта тайна, покрытая мусором.
"Все эти морализаторы, которые говорят, что нельзя использовать бомжей, дословно говорят следующее — "бомжи это люди, которые не несут за себя ответственность. И поэтому нельзя их трогать". Я так не считаю. Человек, который выбрал этот образ жизни, как правило, выбирает его сознательно. Если он находится на свалке — он при деле, и он точно не юродивый, он знает, что делает", — уверен Владимир Лифантьев, эколог.
У этой истории неприятный "запашок" и в прямом смысле. Местные экологи утверждают, свалки вокруг Омска — настоящая катастрофа для города. Официально они закрыты несколько лет назад, но свозить туда отходы, причем в огромных объемах продолжают и сегодня. И делают это в черте города сами коммунальщики. До ста грузовых машин в день.
Резонансный эксперимент подтвердил опасения экологов. Закрытый по бумагам полигон продолжает разрастаться. А значит и количество его обитателей готовых подзаработать на сомнительных флешмобах тоже будет больше.
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Теги:
Политика , ЖКХ , Дмитрий Петренко , Омск
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