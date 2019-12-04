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Путин подарил Вучичу ружьё и получил от коллеги икону 

News.ru + ещё 7 1 час назад
Путин подарил Вучичу ружье
Фото: EPA/ ТАСС
Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич обменялись подарками после прошедших в Сочи переговоров.
Как сообщает ТАСС, российский лидер подарил коллеге ружьё, принадлежавшее Милану I Обреновичу — первому королю Сербии. Исторический артефакт был приобретён на аукционе. Вучич в ответ подарил Путину икону "Преображение Господне" XIX века.
Милан I Обренович стал первым королем Сербии в 1882 году после упразднения сербского княжества. Он правил до 1889 года.
Владимир Путин ранее раскрыл главные темы переговоров с Александром Вучичем, передавал News.ru. По словам российского президента, стороны обсудили ситуацию на Балканах — в первую очередь речь шла о положении дел в Косово.
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Теги:
Политика , Владимир Путин , Александр Вучич , Сербия , Сочи
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