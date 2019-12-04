Путин подарил Вучичу ружье

Путин подарил Вучичу ружьё и получил от коллеги икону

Как сообщает ТАСС, российский лидер подарил коллеге ружьё, принадлежавшее Милану I Обреновичу — первому королю Сербии. Исторический артефакт был приобретён на аукционе. Вучич в ответ подарил Путину икону "Преображение Господне" XIX века.

Милан I Обренович стал первым королем Сербии в 1882 году после упразднения сербского княжества. Он правил до 1889 года.

Владимир Путин ранее раскрыл главные темы переговоров с Александром Вучичем, передавал News.ru. По словам российского президента, стороны обсудили ситуацию на Балканах — в первую очередь речь шла о положении дел в Косово.