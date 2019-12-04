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Путин назвал переговоры с Вучичем содержательными и полезными 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Путин оценил переговоры с Вучичем
Фото: Reuters
Президент РФ Владимир Путин заявил, что его переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем были содержательными и полезными, прошли в конструктивной и дружественной атмосфере.
"Завершились переговоры с президентом Сербии, господином Вучичем, которые прошли, как это всегда бывает при наших встречах, в дружественной, конструктивной атмосфере. Мы подробно обсудили весь комплекс российско-сербского взаимодействия", — сказал Путин по итогам переговоров.
Он также добавил, что переговоры были содержательными и полезными.
По его словам, стороны обменялись мнениями о ситуации на Балканах, прежде всего вокруг Косово, а также по другим актуальным региональным проблемам. Он добавил, что отношения двух стран имеют богатую историю, опираются на вековую дружбу и взаимопомощь.
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Теги:
Политика , Владимир Путин , Сербия
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