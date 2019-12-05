Медведев назвал Союзное государство большой ценностью

Чиновник добавил, что нормализация отношений с западными державами требует мужества и работы над ошибками. Но зарубежные партнёры «должны сами объявить перемирие».

Политик добавил, что Москва готова к переговорам в двустороннем формате, если иностранные лидеры не готовы обсуждать проблемы коллегиально.

Ранее News.ru сообщал, что темпы инфляции в России по итогам 2019 года станут самыми низкими в истории страны — на уровне 3,8%. Это означает, что цены меняются именно в этом пределе.