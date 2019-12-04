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Вучич: если бы Путин возглавлял Россию в 1999 году, бомбить Сербию никто бы не стал 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Владимир Путин смог бы предотвратить бомбежки Югославии, если бы возглавлял Россию в 1999 году. Об этом заявил в среду президент Сербии Александар Вучич по итогам переговоров с российским президентом.
"Мы в Сербии ценим Путина больше, чем ценили предыдущих лидеров [России]. Пусть русские за нас на это не сердятся. Если бы в 1999 году решал Путин в России, нас бы бомбить никто не стал", — сказал он.
"Мы также никогда не забудем 2015 год, когда Путин нас спас от клейма позора на лбу, если бы нас объявили в Совбезе ООН [виновными] в геноциде", — добавил Вучич.
8 июля 2015 года РФ отклонила в Совбезе ООН проект резолюции, касающейся трагических событий в Сребренице 1995 году. Документ характеризовал убийство в этом анклаве около 8 тыс. боснийских мусульман как геноцид.
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Теги:
Политика , Видео , Владимир Путин , Александар Вучич , Совбез ООН , Сербия
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