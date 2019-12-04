Президент Сербии забыл пожать руку Путину

На кадрах видно, как лидеры двух стран проходят к своим местам, после чего Путин протягивает руку Вучичу, однако тот не замечает рукопожатия и начинает садиться. Президент России показал сербскому лидеру на камеры и снова протянул ему руку.

Встреча Путина и Вучича проходит в Сочи. Ранее сообщалось, что в ходе переговоров сербский президент говорил со своим российским коллегой на русском языке.