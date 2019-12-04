Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Агрессивные действия России испугали НАТО
Агрессивные действия России испугали НАТО
Армия
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
В мире
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
В мире
«Это не аннексия»: Крым не напугал Казахстан?
«Это не аннексия»: Крым не напугал Казахстан?
В мире

Президент Сербии забыл пожать руку Путину 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Президент Сербии забыл пожать руку Путину
Фото: РИА Новости
Президент Сербии Александр Вучич забыл пожать руку российскому коллеге Владимиру Путину перед переговорами, как того требует протокол. Видео опубликовано в Telegram-канале телеведущей Ольги Скабеевой.
На кадрах видно, как лидеры двух стран проходят к своим местам, после чего Путин протягивает руку Вучичу, однако тот не замечает рукопожатия и начинает садиться. Президент России показал сербскому лидеру на камеры и снова протянул ему руку.
Встреча Путина и Вучича проходит в Сочи. Ранее сообщалось, что в ходе переговоров сербский президент говорил со своим российским коллегой на русском языке.
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
Последние новости
Германия вышлет двух дипломатов России из-за дела об убийстве соратника Басаева Германия вышлет двух дипломатов России из-за дела об убийстве соратника Басаева Российские пенсионеры получат неожиданную прибавку Российские пенсионеры получат неожиданную прибавку Казахстан отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией Казахстан отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией 
Теги:
Политика , Ольга Скабеева , Владимир Путин , Александр Вучич , Сербия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агрессивные действия России испугали НАТО
Агрессивные действия России испугали НАТО 102
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Меркель объяснила высылку российских дипломатов 129
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
КНДР и США оказались на грани военного конфликта 81
«Это не аннексия»: Крым не напугал Казахстан?
«Это не аннексия»: Крым не напугал Казахстан? 231
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков 199
Видео
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
12:18
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
В мире Европа
Вучич: если бы Путин возглавлял Россию в 1999 году, бомбить Сербию никто бы не стал
00:30
Вучич: если бы Путин возглавлял Россию в 1999 году, бомбить Сербию никто бы не стал
Политика
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
05:22
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
В мире Азия
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
03:28
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
В мире Статьи
В сеть попало необычное видео с Крымского моста
00:15
В сеть попало необычное видео с Крымского моста
Общество
Агрессивные действия России испугали НАТО
01:10
Агрессивные действия России испугали НАТО
Армия Политика
Синоптики выступили с обращением к москвичам
01:06
Синоптики выступили с обращением к москвичам
Погода Новости Москвы
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
00:57
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Общество
Опубликовано видео стрельбы в Перми
00:54
Опубликовано видео стрельбы в Перми
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение