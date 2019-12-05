Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Росгвардию уличили в закупке опасного лекарства
Росгвардию уличили в закупке опасного лекарства
Происшествия
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Общество
Назван новый ключевой противник НАТО
Назван новый ключевой противник НАТО
Армия
База разведчиков РФ найдена во Франции
База разведчиков РФ найдена во Франции
В мире

В России назвали возможные последствия высылки дипломатов из Германии 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
В России назвали последствия высылки дипломатов из ФРГ
Фото: РИА Новости
Высылка российских дипломатов из Германии приведет "в темноту", а не к конструктивизму, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в комментарии телеканалу RT.
Ранее немецкий МИД объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с расследованием дела об убийстве гражданина Грузии. В конце августа неизвестный застрелил человека в районе Моабит. Прокуратура столицы Германии позже сообщила, что по подозрению в убийстве задержали 49-летнего гражданина России.
"Конечно, все это может привести только к деструктивным отношениям. Факт высылки сотрудников посольства без должной аргументации и под надуманным предлогом в определённой степени может привести к дипломатическому скандалу, что совершенно не лежит в плоскости выстраивания отношений между Германией и Россией", — отметил он.
Однако, по мнению парламентария, немецкий народ добродушно относится к российскому.
В свою очередь, заместитель председателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа в беседе с РИА Новости подчеркнул, что для обвинений нужны доказательства. По словам депутата, в Германии есть "определенные лица", которые пытаются испортить отношения этой страны с Россией.
Об отсутствии доказательств причастности российских госструктур к делу об убийстве гражданина Грузии заявил также и посол России в Берлине Сергей Нечаев.
Также ситуацию прокомментировали в Совфеде. Зампред верхней палаты парламента по международным делам Андрей Климов отметил, что у Москвы есть все основания применить ответные меры, если высылаемые сотрудники посольства являются дипломатами, а не техническими персоналом.
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
Последние новости
Миллер рассказал, что хочет Киев для подписания договора по транзиту Миллер рассказал, что хочет Киев для подписания договора по транзиту В Германии раскритиковали Украину из-за "Северного потока - 2" В Германии раскритиковали Украину из-за "Северного потока - 2" Украина отравила Америку Украина отравила Америку
Комментарии 
Теги:
Политика , Алексей Чепа , Сергей Нечаев , Юрий Швыткин , Андрей Климов , МИД , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости , Russia Today , Германия , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардию уличили в закупке опасного лекарства
Росгвардию уличили в закупке опасного лекарства 19
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Назван новый ключевой противник НАТО
Назван новый ключевой противник НАТО 266
База разведчиков РФ найдена во Франции
База разведчиков РФ найдена во Франции
Ургант вмешался в конфликт Певцова с Познером
Ургант вмешался в конфликт Певцова с Познером 2
Видео
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире
Ургант вмешался в конфликт Певцова с Познером
02:18
Ургант вмешался в конфликт Певцова с Познером
Шоу-бизнес
Солнечная система в реальном масштабе на песке
06:57
Солнечная система в реальном масштабе на песке
Наука и техника
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
00:19
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Общество Украина
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
12:18
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
В мире Европа
Путин предсказал новую войну
00:49
Путин предсказал новую войну
Армия Войска
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
00:30
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение