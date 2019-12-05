В России назвали последствия высылки дипломатов из ФРГ

В России назвали возможные последствия высылки дипломатов из Германии

Высылка российских дипломатов из Германии приведет "в темноту", а не к конструктивизму, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в комментарии телеканалу RT.

Ранее немецкий МИД объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с расследованием дела об убийстве гражданина Грузии . В конце августа неизвестный застрелил человека в районе Моабит. Прокуратура столицы Германии позже сообщила, что по подозрению в убийстве задержали 49-летнего гражданина России

"Конечно, все это может привести только к деструктивным отношениям. Факт высылки сотрудников посольства без должной аргументации и под надуманным предлогом в определённой степени может привести к дипломатическому скандалу, что совершенно не лежит в плоскости выстраивания отношений между Германией и Россией", — отметил он.

Однако, по мнению парламентария, немецкий народ добродушно относится к российскому.

В свою очередь, заместитель председателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа в беседе с РИА Новости подчеркнул, что для обвинений нужны доказательства. По словам депутата, в Германии есть "определенные лица", которые пытаются испортить отношения этой страны с Россией.

Об отсутствии доказательств причастности российских госструктур к делу об убийстве гражданина Грузии заявил также и посол России в Берлине Сергей Нечаев