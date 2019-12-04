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МИД оставил за собой право ответить на высылку дипломатов из Германии 

Российская Газета + ещё 41 1 час назад
МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина
Фото: Российская Газета
Москва вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Германия высылает двух российских дипломатов
Дипломаты рассматривают демарш Германии как безосновательный и недружественный. "Политизированный подход к вопросам следствия не допустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер", — уточнили в МИД.
Ранее МИД Германии объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине по делу об убийстве гражданина Грузии. В заявлении говорится, что от России ожидали большего содействия в расследовании инцидента. Эта тема поднималась 20 ноября в МИД ФРГ в ходе беседы с послом Сергеем Нечаевым.
Напомним, прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в Берлинском районе Маобит был задержан 49-летний россиянин. На месте происшествия были обнаружено орудие убийство и велосипед, на котором, преступник скрылся с места происшествия.
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Теги:
Политика , Сергей Нечаев , МИД , РИА Новости , Германия , Москва
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