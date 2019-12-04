МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина

МИД оставил за собой право ответить на высылку дипломатов из Германии

Москва вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине, сообщили РИА Новости в МИД РФ

Дипломаты рассматривают демарш Германии как безосновательный и недружественный. "Политизированный подход к вопросам следствия не допустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер", — уточнили в МИД.

Ранее МИД Германии объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине по делу об убийстве гражданина Грузии. В заявлении говорится, что от России ожидали большего содействия в расследовании инцидента. Эта тема поднималась 20 ноября в МИД ФРГ в ходе беседы с послом Сергеем Нечаевым

Напомним, прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в Берлинском районе Маобит был задержан 49-летний россиянин. На месте происшествия были обнаружено орудие убийство и велосипед, на котором, преступник скрылся с места происшествия.