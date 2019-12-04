Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Происшествия
Трехлетнего сына депутата убили из американского карабина
Трехлетнего сына депутата убили из американского карабина
Происшествия
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
Кавказ
На Москву обрушатся ледяные дожди
На Москву обрушатся ледяные дожди
Погода

Путин: партнерство РФ и Сербии подтверждается ежедневной работой в различных сферах 

ТАСС + ещё 2 41 минуту назад
Путин оценил отношения России и Сербии
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин считает, что стратегическое партнерство с Сербией подтверждается ежедневной работой в сфере политики, экономики и безопасности. Об этом российский лидер заявил, открывая переговоры в узком составе со своим сербским коллегой Александаром Вучичем.
"Наши отношения развиваются весьма позитивно, наше стратегическое партнерство подтверждается ежедневной работой, — сказал глава российского государства. — Это касается и политической сферы, это касается нашего взаимодействия в области безопасности, в сфере экономики". По оценке Путина, в 2018 году взаимный товарооборот вырос на 2%, а за девять месяцев текущего года — рост составил свыше 9%. Президент также отметил активную работу двусторонней межправительственной комиссии и других институтов, созданных специально для развития двусторонних связей. "Все это, надеюсь, обсудим в ходе Вашего визита", — сказал Путин.
Российский лидер пригласил Вучича на торжественные мероприятия по случаю празднования 75-й годовщины Победы 9 мая 2020 года в Москве. "Ждем Вас в мае следующего года в Москве", — сказал Путин. Вучич поблагодарил его за это и в свою очередь пригласил вновь посетить Сербию. "Мы все еще вспоминаем с теплотой Ваш исторический визит в Сербию и Белград, потому что Вы дали мощнейший толчок дальнейшему развитию наших отношений. Спасибо еще раз. Мы приглашаем Вас в ближайшее время посетить Сербию еще раз, — сказал Вучич, обращаясь к Путину на русском языке. — У меня есть еще письмо нашего Патриарха Сербского Иринея".
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
ТАСС: последние новости
США не дали визы делегации Федерального казначейства для участия в форуме США не дали визы делегации Федерального казначейства для участия в форуме Трамп заявил, что США удовлетворены увеличением военных расходов НАТО Трамп заявил, что США удовлетворены увеличением военных расходов НАТО Власти КНДР проведут пленум политбюро ЦК партии для решения важных вопросов Власти КНДР проведут пленум политбюро ЦК партии для решения важных вопросов
Комментарии 
Теги:
Политика , Владимир Путин , Сербия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков 198
Трехлетнего сына депутата убили из американского карабина
Трехлетнего сына депутата убили из американского карабина 30
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление 102
Германия высылает двух российских дипломатов
Германия высылает двух российских дипломатов 12
У России появился новый противник
У России появился новый противник 259
Видео
Опубликовано видео стрельбы в Перми
00:54
Опубликовано видео стрельбы в Перми
Происшествия
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
01:59
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
Армия
Пельш экстренно госпитализирован
00:25
Пельш экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
03:03
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
Кавказ В мире
Украинка пожаловалась на «чупакабру-гипнотизера»
01:57
Украинка пожаловалась на «чупакабру-гипнотизера»
В мире Украина
Опубликовано видео обрушения стены
00:28
Опубликовано видео обрушения стены
Происшествия
Россиян предупредили о потеплении на 25 градусов
12:03
Россиян предупредили о потеплении на 25 градусов
Погода Общество
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
02:21
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
В мире Украина
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
03:11
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
Армия Ближний Восток
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
00:28
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение