Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Происшествия
Трехлетнего сына депутата убили из американского карабина
Трехлетнего сына депутата убили из американского карабина
Происшествия
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
Кавказ
На Москву обрушатся ледяные дожди
На Москву обрушатся ледяные дожди
Погода

В Кремле рассказали, как Россия обеспечит свою безопасность 

Москва24 1 час назад
В Кремле рассказали, как Россия обеспечит свою безопасность
Фото: РИА Новости
Безопасность России и паритет в сфере вооружений гарантированы на несколько лет благодаря новейшим перспективным разработкам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва не будет втягиваться в губительную для экономики гонку вооружений. Так представитель Кремля прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о намерении блока увеличить расходы на оборону, передает РИА Новости.
В октябре Песков уже говорил, что Россия не намерена втягиваться в новую гонку вооружений, хотя в Кремле и опасаются ее нового витка.
Он отметил, что РФ сделала задел на годы вперед в плане технологического превосходства для обеспечения безопасности страны и для обеспечения паритета.
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
Москва24: последние новости
США отказали в выдаче виз делегации Федерального казначейства для участия в конференции США отказали в выдаче виз делегации Федерального казначейства для участия в конференции Путин подписал закон о нацистской символике Путин подписал закон о нацистской символике Захарова ответила Украине на готовность "принять пару областей" России Захарова ответила Украине на готовность "принять пару областей" России 
Теги:
Политика , Дмитрий Песков , Йенс Столтенберг , НАТО , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков 198
Трехлетнего сына депутата убили из американского карабина
Трехлетнего сына депутата убили из американского карабина 30
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление 102
Германия высылает двух российских дипломатов
Германия высылает двух российских дипломатов 12
У России появился новый противник
У России появился новый противник 259
Видео
Опубликовано видео стрельбы в Перми
00:54
Опубликовано видео стрельбы в Перми
Происшествия
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
01:59
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
Армия
Пельш экстренно госпитализирован
00:25
Пельш экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
03:03
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
Кавказ В мире
Украинка пожаловалась на «чупакабру-гипнотизера»
01:57
Украинка пожаловалась на «чупакабру-гипнотизера»
В мире Украина
Опубликовано видео обрушения стены
00:28
Опубликовано видео обрушения стены
Происшествия
Россиян предупредили о потеплении на 25 градусов
12:03
Россиян предупредили о потеплении на 25 градусов
Погода Общество
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
02:21
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
В мире Украина
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
03:11
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
Армия Ближний Восток
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
00:28
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение