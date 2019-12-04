В Кремле рассказали, как Россия обеспечит свою безопасность

Безопасность России и паритет в сфере вооружений гарантированы на несколько лет благодаря новейшим перспективным разработкам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

По его словам, Москва не будет втягиваться в губительную для экономики гонку вооружений. Так представитель Кремля прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о намерении блока увеличить расходы на оборону, передает РИА Новости.

В октябре Песков уже говорил, что Россия не намерена втягиваться в новую гонку вооружений, хотя в Кремле и опасаются ее нового витка.

Он отметил, что РФ сделала задел на годы вперед в плане технологического превосходства для обеспечения безопасности страны и для обеспечения паритета.