Песков спрогнозировал итоги «нормандского саммита»

Песков назвал ожидания от итогового документа «нормандского саммита»

По его словам, в результате переговоров может быть принят «некий документ», в котором страны зафиксируют «точки совместного понимания», передаёт «Дождь». Он не будет обязывать власти стран на какие-либо действия.

Однако это не означает, что совместное понимание есть по всем аспектам ситуации.

Очевидно, что соглашения не будет и никто не ожидает никакого соглашения. Это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы очень энергично предостерегаем, — подчеркнул он.

Среди позитивных моментов он назвал саму встречу и проделанную «домашнюю работу».

«Нормандский формат», который существует с июня 2014 года, предусматривает проведение переговоров по ситуации на востоке Украины с участием также представителей России, Франции и Германии. Как писал News.ru, новая встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Она, как ожидается, должна придать импульс для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию конфликта в Донбассе.