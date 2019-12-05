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Криминал

Песков назвал ожидания от итогового документа «нормандского саммита» 

News.ru + ещё 16 1 час назад
Песков спрогнозировал итоги «нормандского саммита»
Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чего можно ожидать от итогового документа саммита «нормандской четвёрки» (Украина, Германия, Франция, Россия).
По его словам, в результате переговоров может быть принят «некий документ», в котором страны зафиксируют «точки совместного понимания», передаёт «Дождь». Он не будет обязывать власти стран на какие-либо действия.
Однако это не означает, что совместное понимание есть по всем аспектам ситуации.
Очевидно, что соглашения не будет и никто не ожидает никакого соглашения. Это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы очень энергично предостерегаем, — подчеркнул он.
Среди позитивных моментов он назвал саму встречу и проделанную «домашнюю работу».
«Нормандский формат», который существует с июня 2014 года, предусматривает проведение переговоров по ситуации на востоке Украины с участием также представителей России, Франции и Германии. Как писал News.ru, новая встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Она, как ожидается, должна придать импульс для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Теги:
Политика , Саммит , Дмитрий Песков , Германия , Франция
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