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В Госдуме объяснили отказ США выдать визы российской делегации 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
В Госдуме объяснили отказ США выдать визы делегации РФ
Фото: РИА Новости
Отказ российской делегации в американских визах говорит о нежелании США вступать в диалог с Россией, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Его цитирует РИА Новости в среду, 4 декабря.
По его словам, Вашингтон сегодня не хочет учитывать позицию Москвы по всем актуальным вопросам, в том числе в финансовой сфере.
Парламентарий считает, что для проведения важных международных мероприятий следует использовать более толерантные страны, чтобы не возникало проблем с допуском участников.
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Теги:
Политика , Антон Морозов , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , РИА Новости , США
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