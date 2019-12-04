В Госдуме объяснили отказ США выдать визы делегации РФ

В Госдуме объяснили отказ США выдать визы российской делегации

По его словам, Вашингтон сегодня не хочет учитывать позицию Москвы по всем актуальным вопросам, в том числе в финансовой сфере.

Парламентарий считает, что для проведения важных международных мероприятий следует использовать более толерантные страны, чтобы не возникало проблем с допуском участников.