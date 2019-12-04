Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Происшествия
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
Кавказ
У России появился новый противник
У России появился новый противник
В мире
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию
В мире

Будапешт предложил Москве совместно защищать права нацменьшинств 

News.ru 1 час назад
Венгрия готова начать раздел Украины
Фото: Attila Volgyi/xinhua/Global Look Press
Украинские политики никак не могут остановить поток шуток, оскорблений и неуместных предложений в ответ на довольно безобидное замечание председателя Госдумы Вячеслава Володина, что притеснение малых народов может привести к выходу из состава страны ряда областей. А пока они упражняются в степени патриотизма и оригинальности ответа, сама проблема никуда не девается.
Конечно, в Киеве весьма убедительно говорят о том, что «на Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов, а есть украинский народ». Только реальность совершенно не обязана соответствовать представлениям о мире людей, почитающих за национальных героев нацистских преступников, а поляки, венгры и русские не обязательно готовы слиться в экстазе с украинской элитой. И эта самая реальность в очередной раз подставляет подножку молодой развивающейся демократии.
3 декабря Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания Госдумы рассказал о неожиданном предложении, пришедшем из Будапешта.
К нам в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка. После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины, — сообщил он и призвал в очередной раз Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ обратить, наконец, внимание на национальный вопрос.
Украино-венгерская проблема появилась далеко не вчера и, несмотря на заверения о том, что весь цивилизованный мир в едином порыве поддерживает евроинтеграционные потуги Украины, довольно ощутимо портит жизнь Киеву. В середине сентября прошлого года украинские СМИ опубликовали видео, на котором запечатлена выдача венгерских паспортов украинцам в городе Берегово Закарпатской области. Это вызвало довольно серьёзный скандал, а венгерский консул в Берегово Эрно Кешкень даже был объявлен персоной нон грата. В ответ на это Будапешт объявил об отзыве своего посла.
Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Новый виток конфликта спровоцировали украинские законы о языке и образовании, поскольку оба нормативных акта нарушают права венгров, лишая их возможности получать образование на родном языке. В Будапеште требуют законы переписать, а до тех пор Венгрия, пользуясь статусом входящей в НАТО страны, чинит препятствия на пути Украины в Альянс.
Тут, конечно, у украинцев вышла серьёзная промашка, поскольку понятно, что писались эти законы не из-за 150 тысяч венгров, а с целью полностью вытеснить русский язык из жизни страны. И когда они принимались, никто просто не подумал, что случайно под раздачу могут попасть «европейские партнёры». А теперь, если признать, что закон действительно получился дискриминационным по отношению к неукраиноязычному населению, одними поправками в отношении венгерского языка отделаться не получится.
И пока Аваков, Кулеба и прочие гиганты мысли склоняли Володина, посол Венгрии Иштван Ийдярто дал интервью, в котором заявил, что Будапешт продолжит блокировать деятельность Комиссии Украина — НАТО, и напомнил, что «автономии в составе государства — это существующие практики в Европе, которые учитывают национальный фактор, людей, проживающих в том или ином регионе». То есть непрозрачно намекнул на то, что автономия в перспективе может понадобиться не только Донбассу. Посла, конечно, вызвали на ковёр в МИД, где вручили ноту и указали «на неприемлемость его заявлений об автономии венгерского национального меньшинства» (внезапно оказалось, что всё-таки есть на Украине национальные меньшинства, МИД их видел).
Но, как видим, Будапешт этой ноты не сильно испугался и даже начал присматриваться к России как к возможному партнёру по оказанию давления на Киев для защиты своих людей. Видимо, памятуя о том, что Москва в ситуации с Крымом своих смогла защитить, не испугавшись санкций и прочих политических последствий.
Так что не исключено, что в скором будущем вслед за венграми в Москву начнут писать из Варшавы, пока в Киеве будут пытаться доказать, насколько демократичен их языковой закон.
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
News.ru: последние новости
Российская делегация опять осталась без виз США Российская делегация опять осталась без виз США В Госдуме высказались о невыдаче виз США для делегации из России В Госдуме высказались о невыдаче виз США для делегации из России Трамп обрадовался увеличению военных расходов НАТО Трамп обрадовался увеличению военных расходов НАТО
Комментарии 6 
Теги:
Политика , Статьи , Украина , Вячеслав Володин , МИД , ОБСЕ , Европарламент , Госдума , НАТО , Будапешт , Венгрия , Киев , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков 162
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
У России появился новый противник
У России появился новый противник 253
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию 35
Сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль водителя
Сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль водителя 100
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео стрельбы в Перми
00:54
Опубликовано видео стрельбы в Перми
Происшествия
Опубликовано видео обрушения стены
00:28
Опубликовано видео обрушения стены
Происшествия
Россиян предупредили о потеплении на 25 градусов
12:03
Россиян предупредили о потеплении на 25 градусов
Погода Общество
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
02:21
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
В мире Украина
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
03:11
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
Армия Ближний Восток
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
00:28
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
Общество
Зеленскому запретили идти на компромиссы с Путиным
02:48
Зеленскому запретили идти на компромиссы с Путиным
В мире Украина
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
00:53
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
Происшествия
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
00:45
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
Политика
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
01:06
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение