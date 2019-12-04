Венгрия готова начать раздел Украины

Будапешт предложил Москве совместно защищать права нацменьшинств

Украинские политики никак не могут остановить поток шуток, оскорблений и неуместных предложений в ответ на довольно безобидное замечание председателя Госдумы Вячеслава Володина, что притеснение малых народов может привести к выходу из состава страны ряда областей. А пока они упражняются в степени патриотизма и оригинальности ответа, сама проблема никуда не девается.

Конечно, в Киеве весьма убедительно говорят о том, что «на Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов, а есть украинский народ». Только реальность совершенно не обязана соответствовать представлениям о мире людей, почитающих за национальных героев нацистских преступников, а поляки, венгры и русские не обязательно готовы слиться в экстазе с украинской элитой. И эта самая реальность в очередной раз подставляет подножку молодой развивающейся демократии.

3 декабря Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания Госдумы рассказал о неожиданном предложении, пришедшем из Будапешта

К нам в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка. После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины, — сообщил он и призвал в очередной раз Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ обратить, наконец, внимание на национальный вопрос.

Украино-венгерская проблема появилась далеко не вчера и, несмотря на заверения о том, что весь цивилизованный мир в едином порыве поддерживает евроинтеграционные потуги Украины, довольно ощутимо портит жизнь Киеву. В середине сентября прошлого года украинские СМИ опубликовали видео, на котором запечатлена выдача венгерских паспортов украинцам в городе Берегово Закарпатской области. Это вызвало довольно серьёзный скандал, а венгерский консул в Берегово Эрно Кешкень даже был объявлен персоной нон грата. В ответ на это Будапешт объявил об отзыве своего посла.

Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новый виток конфликта спровоцировали украинские законы о языке и образовании, поскольку оба нормативных акта нарушают права венгров, лишая их возможности получать образование на родном языке. В Будапеште требуют законы переписать, а до тех пор Венгрия, пользуясь статусом входящей в НАТО страны, чинит препятствия на пути Украины в Альянс.

Тут, конечно, у украинцев вышла серьёзная промашка, поскольку понятно, что писались эти законы не из-за 150 тысяч венгров, а с целью полностью вытеснить русский язык из жизни страны. И когда они принимались, никто просто не подумал, что случайно под раздачу могут попасть «европейские партнёры». А теперь, если признать, что закон действительно получился дискриминационным по отношению к неукраиноязычному населению, одними поправками в отношении венгерского языка отделаться не получится.

И пока Аваков, Кулеба и прочие гиганты мысли склоняли Володина, посол Венгрии Иштван Ийдярто дал интервью, в котором заявил, что Будапешт продолжит блокировать деятельность Комиссии Украина — НАТО, и напомнил, что «автономии в составе государства — это существующие практики в Европе, которые учитывают национальный фактор, людей, проживающих в том или ином регионе». То есть непрозрачно намекнул на то, что автономия в перспективе может понадобиться не только Донбассу. Посла, конечно, вызвали на ковёр в МИД , где вручили ноту и указали «на неприемлемость его заявлений об автономии венгерского национального меньшинства» (внезапно оказалось, что всё-таки есть на Украине национальные меньшинства, МИД их видел).

Но, как видим, Будапешт этой ноты не сильно испугался и даже начал присматриваться к России как к возможному партнёру по оказанию давления на Киев для защиты своих людей. Видимо, памятуя о том, что Москва в ситуации с Крымом своих смогла защитить, не испугавшись санкций и прочих политических последствий.

Так что не исключено, что в скором будущем вслед за венграми в Москву начнут писать из Варшавы, пока в Киеве будут пытаться доказать, насколько демократичен их языковой закон.