Лукашенко услышат и в курятнике, и в Кремле

За обращением Александра Лукашенко к нации будут внимательно следить в Москве

Итак, президент Белоруссии , ведущий свою очередную предвыборную кампанию, готов объявить стране и миру нечто судьбоносное. Есть сведения, что трудящимся республики рекомендовано найти время для внимания речи национального лидера даже без отрыва от своего рабочего места. Не стоит лишний раз уточнять, насколько внимательно в его пассажи будут вслушиваться и в Москве . Поскольку в самые ближайшие дни Александр Лукашенко Владимир Путин должны подписать так называемую дорожную карту по дальнейшей экономической интеграции обеих стран, которые формально двадцать лет состоят в братском союзе.

Много было сказано о том, что все накопившиеся в ходе переговоров противоречия, снять которые не смогли ни министры экономики Орешкин и Крутой, ни премьеры Медведев и Румас, могут преодолеть только президенты после личных переговоров в очень узком кругу. Поскольку-де и Путину, и Лукашенко нужен реальный успех, прежде всего, для «внутреннего потребления». В этой связи и выступление Лукашенко важно потому, что в нем он явно обозначит границы своего компромисса с Москвой, играя на ставшей ныне модной в Минске многовекторности.

И не надо быть пророком, чтобы предугадать заготовленные на 5 декабря его патриотические обещания не поступаться ни йотой национального суверенитета и блюсти конституцию, а заодно апелляцию к вековой белорусской мечте об обретении своей государственности, которую народ заповедает хранить и своим потомкам. Не преминет Александр Григорьевич посетовать и на то, что не все в соседней братской стране понимают и по достоинству оценивают вклад Белоруссии в совместную оборону и охрану границ.

Все так! Но помимо запланированной ритуальной части речи, прежде всего, в Москве будут вслушиваться в те формулировки, в которых Лукашенко обозначит границы своего компромисса по торгу с Россией. Циркулировала информация, что, мол, Лукашенко звонил российскому коллеге даже из ОАЭ, где отдыхал, и настаивал на своих прежних требованиях: крупный кредит, компенсация за введение в России так называемого налогового маневра и переход к единому углеводородному рынку. Что позволило бы Минску получать наши нефть и газ по внутрироссийским расценкам.

Одновременно Лукашенко мог бы объявить и об очередных переменах во власти. В частности, об отставке премьера, что могло бы послужить оправданием для очередного затягивания выполнением Минском обязательств перед Россией. Но это, скорее, из области смелых предположений.

Понятно, что нашим лидерам уже набили оскомину постоянные требования партнера без каких-либо ответных обещаний по открытию белорусского рынка, гарантиям возврата российских прямых инвестиций, по созданию единого эмиссионного центра. И если в «судьбоносном» выступлении опять ничего не будет в плане возможных белорусских уступок, под каким бы соусом они не преподносились, позиция Москвы на переговорах 7 декабря может быть максимально жесткой. Недаром на днях Михаил Бабич , столь неудобный для Лукашенко, с явным намеком хоть и шутливо заметил, что с удовольствием вернулся бы в Белоруссию. Но в каждой шутке есть доля шутки.

Вместо первоначальной даты (8 декабря) Лукашенко планирует прибыть уже седьмого для решающих многочасовых переговоров, а вернее — торга. Правда, говорят, обычно он начинает для разрядки ситуации с описания своего хозяйства с овцами, коровами, огородами. Дарит всем участникам переговоров плоды белорусской земли. Но для успеха на выборах ему нужны и российские деньги, и патриотическая демонстрация одновременно. И, видимо, простым совпадение является тот факт, что седьмого же декабря в Минске планируются митинги против политической интеграции с Россией. Митинги вполне санкционированные.

Похоже, что, в целом, Батька решил в очередной раз поторговать своей безальтернативностью для России. Но надо полагать, что печальный опыт Украины Кремль очень многому научил. И грабли в качестве переговорного инвентаря отсутствуют.