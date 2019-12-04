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Представитель ЛДПР Сергей Безденежных стал сенатором от Хабаровского края 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Член ЛДПР Безденежных стал сенатором от Хабаровского края
Фото: amurmedia.ru
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края на внеочередном заседании в среду избрали сенатором представителя ЛДПР Сергея Безденежных, передает корреспондент ТАСС.
"В соответствии с результатами голосования полномочиями члена Совета Федерации наделяется Безденежных Сергей Вячеславович", — сказала председатель думы края Ирина Зикунова.
Ранее Совет Федерации принял решение досрочно прекратить полномочия предыдущего сенатора от региона Дмитрия Приятнова с 31 октября. На этот пост он был избран в сентябре 2019 года, представляя ЛДПР. Приятнов сложил полномочия после того, как стало известно о его судимости.
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Теги:
Политика , Совет Федерации , ЛДПР , ИТАР-ТАСС
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