Член ЛДПР Безденежных стал сенатором от Хабаровского края

Представитель ЛДПР Сергей Безденежных стал сенатором от Хабаровского края

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края на внеочередном заседании в среду избрали сенатором представителя ЛДПР Сергея Безденежных, передает корреспондент ТАСС.

"В соответствии с результатами голосования полномочиями члена Совета Федерации наделяется Безденежных Сергей Вячеславович", — сказала председатель думы края Ирина Зикунова.

Ранее Совет Федерации принял решение досрочно прекратить полномочия предыдущего сенатора от региона Дмитрия Приятнова с 31 октября. На этот пост он был избран в сентябре 2019 года, представляя ЛДПР. Приятнов сложил полномочия после того, как стало известно о его судимости.