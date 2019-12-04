Россия ответила на новый визовый «удар» США

Визовый «удар»: Россия ответила США

«Визы не получила делегация Федерального казначейства, которая должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии», — говорится в заявлении российского диппредставительства.

В посольстве также отметили, что ранее визу не получил и директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов, который должен был выступить на молодежном форуме в Нью-Йорке.

«Подобные действия американских властей ведут к дальнейшей деградации и без того непростых отношений между двумя странами и противоречат заявлениям представителей Администрации США о необходимости их нормализации. Ожидаем, что американская сторона откажется от порочной визовой практики», — подчеркивается в сообщении.