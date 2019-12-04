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Общество

Визовый «удар»: Россия ответила США 

Рамблер + ещё 11 20 минут назад
Россия ответила на новый визовый «удар» США
Фото: ТАСС
США не выдали визы российской делегации Федерального казначейства для участия в международной конференции. Об этом сообщило посольство России в Вашингтоне.
«Визы не получила делегация Федерального казначейства, которая должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии», — говорится в заявлении российского диппредставительства.
В посольстве также отметили, что ранее визу не получил и директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов, который должен был выступить на молодежном форуме в Нью-Йорке.
«Подобные действия американских властей ведут к дальнейшей деградации и без того непростых отношений между двумя странами и противоречат заявлениям представителей Администрации США о необходимости их нормализации. Ожидаем, что американская сторона откажется от порочной визовой практики», — подчеркивается в сообщении.
Как сообщал «Рамблер», ранее США отказались выдать визы 18 российским дипломатам для участия в работе Генеральной ассамблеи ООН. При этом в Госдепе подчеркнули, что США серьезно относятся к международным обязательствам и «оценивают каждую заявку на выдачу въездной визы на индивидуальной основе».
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Комментарии 294 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Политика , В мире , США , Генассамблея ООН , МИД , Госдеп США , Федеральное казначейство , Администрация США
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