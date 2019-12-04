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Политика

Дипломаты: США следует отказаться «от порочной визовой практики» 

Вести.Ru + ещё 4 13 минут назад
Россия ответила на новый визовый «удар» США
Фото: ТАСС
Соединенные Штаты Америки не выдали визы представителям делегации Федерального казначейства, которые собирались принять участие в международной конференции по аудиту 3 декабря. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Вашингтоне вечером во вторник.
Как отмечается, визы не получила делегация Федерального казначейства. Она должна была прибыть в Вашингтон для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии. Также Государственный департамент помешал директору департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову посетить Молодежный форум в Нью-Йорке 28-29 ноября текущего года, напоминает ТАСС. В попытке оправдать длительные сроки оформления виз США для граждан России отговорки американского посольства в Москве о нехватке консульских сотрудников не соответствуют действительности.
Россия обращается к Соединенным Штатам с призывом отказаться "от порочной визовой практики", которая ведет к деградации отношений между двумя странами. Подобные действия властей США противоречат заявлениям администрации Штатов о необходимости нормализации отношений. По мнению диппредставительства, хорошим сигналом стало бы удаление на сайте посольства США в Москве информации, вводящей в заблуждение российских граждан.
"Необходимо дать возможность раскрыться потенциалу сотрудничества и взаимодействия наших народов и государств", — подчеркивается в сообщении.
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Теги:
Политика , В мире , США , МИД , Госдеп США , Федеральное казначейство , ИТАР-ТАСС
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