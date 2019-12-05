Путин наградил победителя конкурса «Доброволец России» 

Президент России Владимир Путин вручил награду Инессе Клюкиной из Татарстана, которая одержала победу во всероссийском конкурсе «Доброволец России-2019» в номинации «Волонтер года», передает «РИА Новости».
«Президент России Владимир Путин наградил жительницу Татарстана Инессу Клюкину, которая стала победителем всероссийского конкурса "Доброволец России-2019" в номинации "Волонтер года», — пишет агентство.
Клюкина получила приз за проект творческой инклюзивной студии «Э-моция», которая появилась в сентябре 2016 года в Казани. Через театральное творчество студия позволяет формировать положительный образ людей с инвалидностью, а также расширять инклюзивное сообщество. В рамках проекта в 10 городах России прошло 35 показов, зрителями которых стали 6 тыс. человек.
Кроме Инессы Крюкиной, награды в различных номинациях получили вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава «Росатома» Алексей Лихачев и пилот Дамир Юсупов, посадивший самолет «Уральских авиалиний» в кукурузном поле. «Доброволец России — 2019» — общероссийский конкурс, который проходит девятый год подряд и собрал десятки тысяч волонтерских проектов в стране.
Самые интересные и перспективные из них получают возможность быть реализованными на федеральном уровне. В каждой номинации будут названы по три лучших инициативы во всех категориях конкурса. Уже из числа призеров будет выбран лучший волонтер 2019 года.