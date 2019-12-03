Жириновский напомнил олигархам о теракте в Лондоне

Лидер фракции "ЛДПР" в Государственной Думе Владимир Жириновский рассуждает о жизенно-важной пользе лишения российских олигархов двойного гражданства.
В своем микроблоге в твиттере политик пишет:
"Наших олигархов начинают лишать второго гражданства, полученного за вложение денег в разные страны мира. Всегда призываю держать все дома — в первую очередь их миллиарды.
За рубеж — только как туристы. А то в Лондоне выйдешь на мост, а в тебя начинают стрелять местные террористы".
Наших олигархов начинают лишать второго гражданства, полученного за вложение денег в разные страны мира. Всегда призываю держать все дома — в первую очередь их миллиарды. За рубеж — только как туристы. А то в Лондоне выйдешь на мост, а в тебя начинают стрелять местные террористы— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) December 3, 2019
"Лондонский отсыл" Жириновского связан в недавними террористическими актами в столице Великобритании.
Тогда мужчина напал с ножом на прохожих. Злоумышленником оказался 28-летний Усман Хан.
Он был осужден несколько лет назад за терроризм, но вышел на свободу по условно-досрочному в прошлом году.
Нападавшего застрелил спецназ лондонской полиции. На его теле обнаружили муляж взрывного устройства.
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев показал фото, на котором были запечатлены организаторы теракта около Лондонского моста. Пятеро из шести, как подчеркнул он, находятся на свободе.
Соловьев назвал это "удивительным уровнем гуманизма".