Жириновский напомнил олигархам о теракте в Лондоне

Наших олигархов начинают лишать второго гражданства, полученного за вложение денег в разные страны мира. Всегда призываю держать все дома — в первую очередь их миллиарды. За рубеж — только как туристы. А то в Лондоне выйдешь на мост, а в тебя начинают стрелять местные террористы— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) December 3, 2019