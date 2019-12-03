Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Чп в Белгороде: от взрыва рухнула часть дома
Чп в Белгороде: от взрыва рухнула часть дома
Происшествия
В Москве "заминировали" храм Христа Спасителя
В Москве "заминировали" храм Христа Спасителя
Происшествия
На Украине задержали члена «Единой России»
На Украине задержали члена «Единой России»
В мире
На улице в Якутске обнаружили крокодила
На улице в Якутске обнаружили крокодила
Происшествия

Киев готовится к зачистке «венгерских сепаратистов» в Закарпатье 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Киев готовится к зачистке «венгерских сепаратистов» в Закарпатье
Фото: Национальная Служба Новостей
Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы в эфире НСН рассказал, как обращение Нацсобрания Венгрии к Госдуме РФ сказалось на отношениях Будапешта и Киева. Парламент Венгрии обратился к Госдуме России с предложением объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине. Об этом рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин и добавил, что сейчас народы лишены права на изучение языка нацменьшинств, после принятия соответствующего закона Верховной радой. Кроме этого, Володин обратился к Европарламенту, ОБСЕ и ПАСЕ с призывом изучить ситуацию. Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что в ответ на обращение венгерского парламента Киев начал военную эскалацию в Закарпатье. «Уже процесс пошел, уже там брошена нацгвардия, вертолеты барражируют, то есть это [предложение] расценивается как вмешательство Венгрии во внутренние дела Украины. Вертолеты летают в районе Берегово (город в Закарпатской области Украины, основной центр венгерской культуры в Закарпатье — прим. НСН). Думаю, туда же будут переброшены и „Альфа“ СБУ, может и танковая дивизия. То есть будет выстроен соответствующий укрепрайон в районе Берегово в связи с вмешательством Венгрии в дела Украины. Если оно не прекратится, то будут размещены ракеты средней дальности „Ольха“ и так далее», — рассказал Соскин. По мнению политолога, Венгрии не поможет ни членство в Евросоюзе, ни в НАТО. Зеленский как ахиллесова пята Трампа. Импичмент становится реальностью «Венгрия в данном случае поддержала российского врага, значит, будет сейчас эскалация отношений Украины с Венгрией. Украина это 42 млн, а Венгрия это 8 млн человек. Америка и НАТО поддержат Украину в данном случае. США сокращает расходы в НАТО и пустит эти деньги на закупку Украине ракетного и прочего вооружения, которое там будет выставлено… Естественно, венгерская армия не сможет противостоять украинской, это смешно», — поясняет он. Олег Соскин отмечает, что Киев проведет санационные меры, которые «не были предприняты в Крыму, Донецке и Луганске», чтобы реализовать «зачистку сепаратистов, когда они в меньшинстве». Тем временем в Венгрии, скорее всего, по мнению политолога, начнется «правительственный и парламентский кризис» в связи с заявлениями Нацсобрания адресованного Госдуме РФ. Ранее спикера Госдумы предостерег власти Украины о том, что нaционaлизм и притеснение мaлых нaродов может спровоцировaть выход из ее состaвa некоторых облaстей. Тaк он прокомментировaл срыв выступления депутaтa от Крымa Руслaнa Бaльбекa укрaинской делегaцией нa женевском форуме ООН.
Видео дня. Помочившийся в подъезде мужчина загремел на 12 лет
Национальная Служба Новостей: последние новости
Путин назвал расширение НАТО угрозой для России Путин назвал расширение НАТО угрозой для России Захарова ответила Украине на готовность «принять пару областей» России Захарова ответила Украине на готовность «принять пару областей» России Зеленский решил вернуть украинских гастарбайтеров кредитами Зеленский решил вернуть украинских гастарбайтеров кредитами
Комментарии 
Теги:
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Леонид Кучма , Вячеслав Володин , Олег Соскин , ЕС , ОБСЕ , Европарламент , ООН , СБУ , Госдума , Верховная Рада , НАТО , Будапешт , Венгрия , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чп в Белгороде: от взрыва рухнула часть дома
Чп в Белгороде: от взрыва рухнула часть дома 4
В Москве «заминировали» храм Христа Спасителя
В Москве «заминировали» храм Христа Спасителя 6
На Украине задержали члена «Единой России»
На Украине задержали члена «Единой России» 70
На улице в Якутске обнаружили крокодила
На улице в Якутске обнаружили крокодила 8
Пока вы не уснули: Украина признала только один народ
Пока вы не уснули: Украина признала только один народ 19
Видео
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
02:21
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
В мире Украина
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
03:11
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
Армия Ближний Восток
Чп в Белгороде: от взрыва рухнула часть дома
00:26
Чп в Белгороде: от взрыва рухнула часть дома
Происшествия
Россиян арестовали в США за попытку обойти санкции
00:45
Россиян арестовали в США за попытку обойти санкции
США Происшествия
Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ
02:48
Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ
В мире Украина
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
00:53
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
Происшествия
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
00:45
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
Политика
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
01:06
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
Происшествия
Лукашенко поможет европейской стране встать с колен
04:27
Лукашенко поможет европейской стране встать с колен
СНГ В мире
В Китае огромная яма появилась на дороге и засосала людей
00:16
В Китае огромная яма появилась на дороге и засосала людей
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение