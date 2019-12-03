Киев готовится к зачистке «венгерских сепаратистов» в Закарпатье 

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы в эфире НСН рассказал, как обращение Нацсобрания Венгрии к Госдуме РФ сказалось на отношениях Будапешта и Киева. Парламент Венгрии обратился к Госдуме России с предложением объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине. Об этом рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин и добавил, что сейчас народы лишены права на изучение языка нацменьшинств, после принятия соответствующего закона Верховной радой. Кроме этого, Володин обратился к Европарламенту, ОБСЕ и ПАСЕ с призывом изучить ситуацию. Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что в ответ на обращение венгерского парламента Киев начал военную эскалацию в Закарпатье. «Уже процесс пошел, уже там брошена нацгвардия, вертолеты барражируют, то есть это [предложение] расценивается как вмешательство Венгрии во внутренние дела Украины. Вертолеты летают в районе Берегово (город в Закарпатской области Украины, основной центр венгерской культуры в Закарпатье — прим. НСН). Думаю, туда же будут переброшены и „Альфа“ СБУ, может и танковая дивизия. То есть будет выстроен соответствующий укрепрайон в районе Берегово в связи с вмешательством Венгрии в дела Украины. Если оно не прекратится, то будут размещены ракеты средней дальности „Ольха“ и так далее», — рассказал Соскин. По мнению политолога, Венгрии не поможет ни членство в Евросоюзе, ни в НАТО. Зеленский как ахиллесова пята Трампа. Импичмент становится реальностью «Венгрия в данном случае поддержала российского врага, значит, будет сейчас эскалация отношений Украины с Венгрией. Украина это 42 млн, а Венгрия это 8 млн человек. Америка и НАТО поддержат Украину в данном случае. США сокращает расходы в НАТО и пустит эти деньги на закупку Украине ракетного и прочего вооружения, которое там будет выставлено… Естественно, венгерская армия не сможет противостоять украинской, это смешно», — поясняет он. Олег Соскин отмечает, что Киев проведет санационные меры, которые «не были предприняты в Крыму, Донецке и Луганске», чтобы реализовать «зачистку сепаратистов, когда они в меньшинстве». Тем временем в Венгрии, скорее всего, по мнению политолога, начнется «правительственный и парламентский кризис» в связи с заявлениями Нацсобрания адресованного Госдуме РФ. Ранее спикера Госдумы предостерег власти Украины о том, что нaционaлизм и притеснение мaлых нaродов может спровоцировaть выход из ее состaвa некоторых облaстей. Тaк он прокомментировaл срыв выступления депутaтa от Крымa Руслaнa Бaльбекa укрaинской делегaцией нa женевском форуме ООН.
Киев готовится к зачистке «венгерских сепаратистов» в Закарпатье
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