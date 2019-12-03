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В мире

Американский ведущий оценил уровень влияния Путина на США 

Lenta.ru + ещё 1 42 минуты назад
Американский ведущий оценил уровень влияния Путина на США
Фото: РИА Новости
Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон (Tucker Carlson) заявил, что президент России Владимир Путин ненавидит США меньше, чем некоторые американские журналисты либерального толка. Свое мнение он высказал в эфире авторской передачи Tucker Carlson Tonight.
«Ирония, конечно, в том, что Путин, при всех своих недостатках, не ненавидит Америку так же, как эти люди. Они и вправду недолюбливают нашу страну. И они называют других людей предателями? Да эти люди ничего не знают о России, не говорят на русском, не смогут определить хотя бы три российских города», — считает Карлсон.
Он выделил ведущего NBC Чака Тодда (Chuck Todd), который регулярно рассказывает о влиянии России на политику в США.
«Но мы же уже знаем, что этого не было. Россия не вмешивалась в нашу демократию. Это была лишь тема для обсуждения, созданная штабом [кандидата в президенты США, бывшего госсекретаря] Хиллари Клинтон, чтобы объяснить неожиданное поражение на последних президентских выборах», — отметил он.
Несмотря на окончание расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, работники телевидения «одержимы Россией сильнее, чем когда-либо раньше», полагает Карлсон. Для них Путин «не реальный человек с настоящими идеями и приоритетами, живущий в своей стране и имеющий собственные взгляды».
Позже в этом же выпуске во время общения с конгрессменом-республиканцем Джимом Джорданом (Jim Jordan) Карлсон подчеркнул, что выступает против введения санкций в отношении России.
«Я не думаю, что нам стоит быть в состоянии войны с Россией. Вероятно, нам стоит встать на сторону России, если придется выбирать между Россией и Украиной. Это мое мнение», — заключил американский журналист.
Fox News известен поддержкой республиканцев, а 50-летний Карлсон — жесткой риторикой в отношении коллег-либералов. Он не раз нападал на другие телеканалы, в частности, на CNN. В прошлом ведущий работал на критикуемых им каналах — CNN и MSNBC.
Влияние России и Владимира Путина на политику в США стало регулярно обсуждаемой темой в американских СМИ. Первоначально, с конца 2016 года, она касалась вмешательства Москвы в президентские выборы. По итогам расследования, проведенного командой спецпрокурора Мюллера, подтверждения этому найдено не было.
В настоящее время журналисты продолжают обсуждать возможное сотрудничество президента США Дональда Трампа и Республиканской партии с российскими властями и Путиным. Например, в июле журнал Newsweek поместил российского лидера на обложку номера, главный материал в котором был посвящен влиянию России на веру американцев в выборы 2020 года.
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Комментарии 2 
Теги:
Политика , В мире , Роберт Мюллер , Хиллари Клинтон , Джим Джордан , Дональд Трамп , Владимир Путин , Республиканская партия США , CNN , Newsweek , Fox News , телеканал NBC , США
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