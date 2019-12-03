Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами 

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики получат от РФ более 144 млн рублей на открытие четырех дополнительных центров выдачи российских паспортов.
Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, бюджетные средства в размере 144 млн 229 тысяч рублей будут выделены из резервного фонда правительства РФ для «обеспечения функционирования четырех дополнительных пунктов выдачи документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, и комплектования личным составом подразделения по вопросам миграции Главного управления МВД России по Ростовской области».
Также отмечается, что МВД обязуется проконтролировать расходование средств и предоставить доклад об этом до 1 февраля 2020 года.
Как ранее сообщал «Рамблер», 17 июля президент России Владимир Путин расширил категорию граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Согласно указу президента, на получение паспорта гражданина РФ по упрощенной схеме могут рассчитывать все жители Луганской и Донецкой областей, а не только граждане самопровозглашенных ЛНР и ДНР.