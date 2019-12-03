Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики получат от РФ более 144 млн рублей на открытие четырех дополнительных центров выдачи российских паспортов.

Согласно документу, бюджетные средства в размере 144 млн 229 тысяч рублей будут выделены из резервного фонда правительства РФ для «обеспечения функционирования четырех дополнительных пунктов выдачи документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, и комплектования личным составом подразделения по вопросам миграции Главного управления МВД России по Ростовской области».

Также отмечается, что МВД обязуется проконтролировать расходование средств и предоставить доклад об этом до 1 февраля 2020 года.